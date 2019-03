Militares russos ficarão o tempo necessário na Venezuela, diz porta-voz Maria Zakharova

Entornointeligente.com / A Rússia afirmou nesta quinta-feira que as tropas que chegaram nos últimos dias à Venezuela permanecerão no país “o tempo que for necessário” para o regime de seu aliado Nicolás Maduro. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (Foto: Juan Barreto / AFP) “Eles estão trabalhando na implementação dos acordos assinados no campo da cooperação técnica e militar. Quanto tempo levará? Enquanto for necessário para o governo venezuelano”, declarou aos jornalistas a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova. LINK ORIGINAL: Jornal do Brasil

