Militantes de distintos partidos piden libertad plena para los jóvenes detenidos en Chacao

Caracas.- 29 voceros de distintos partidos políticos de Venezuela expresaron su apoyo y exigieron la libertad plena de los cuatro jóvenes detenidos el pasado miércoles, 8 de junio, en el municipio Chacao, los cuales fueron excarcelados la noche de este viernes, 10 de junio bajo medida sustitutiva de libertad.

A través de carteles, los jóvenes mostraron su solidaridad con Luis Martínez, Carlos Maneiro, Jholbert Godoy y Argelia Rovaina, quienes fueron detenidos de forma irregular por la Policía de Chacao y luego encarcelados en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta, Caracas.

La actividad estuvo promovida por e l Instituto de Estudios Sociales y Políticos Forma . «Una juventud que lucha por sus ideales garantiza el futuro del país», escribieron en el muro de conciencia con el que protestaron.

Por su parte, los abogados defensores calificaron este hecho de detención arbitraria y dijeron que realizar grafitis o pintas no constituye un delito penal, por lo que no podían ser castigados o imponer una pena por un hecho que no esté tipificado o plasmado en la ley.

Maneiro, Martínez, Allen y Rovaina fueron presentados por los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de vía pública.

Redacción El Pitazo Gran Caracas

