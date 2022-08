Militantes Al-Shabaab atacam hotel em Mogadíscio. Há várias vítimas

Entornointeligente.com /

Um grupo de combatentes Al-Shabaab atacou na noite desta sexta-feira um hotel na capital da Somália, sendo ouvidos tiros e explosões. De acordo com testemunhas e fontes dos serviços de segurança, há várias vítimas.

O ataque ao Hotel Hayat, em Mogadíscio, desencadeou uma troca de tiros entre os militantes jihadistas e as forças de segurança, estando os atacantes ainda dentro do edifício, segundo informou à AFP o responsável de segurança, Abdukadir Hassan.

«Uma enorme explosão ocorreu alguns minutos antes de os atiradores forçarem a entrada no hotel», disse Hassan. «Ainda não temos pormenores, mas há vítimas e as forças de segurança estão a responder ao inimigo que está sitiado no edifício», acrescentou.

Subscrever Testemunhas dizem que uma segunda explosão ocorreu no exterior do hotel alguns minutos depois da primeira, causando vítimas entre os serviços de socorro e as forças de segurança, além de civis que se aproximaram após a primeira explosão.

«A área está isolada agora e há troca de tiros entre as forças de segurança e os atiradores», disse uma testemunha à AFP.

O grupo jihadista com ligações à Al-Qaeda, que há mais de uma década trava uma guerra de insurgência contra o frágil governo central da Somália, reivindicou o ataque.

«O grupo de atacantes da Al-Shabaab forçou a entrada no Hotel Hayat em Mogadíscio, os combatentes estão a realizar disparos aleatórios dentro do hotel»; disse o grupo num curto comunicado na Internet.

Na quinta-feira, o Pentágono tinha anunciado que as forças norte-americanas tinham morto 13 combatentes do grupo num ataque aéreo na Somália, que ocorreu a 14 de agosto. «As forças norte-americanas têm autorização para empreender ataques em defesa de um parceiro», indicou o comunicado, explicando que os militantes estavam a atacar as Forças Nacionais da Somália.

