Milhares prestam homenagem a Isabel II junto ao Palácio de Buckingham

Entornointeligente.com /

Milhares de pessoas visitaram esta quinta-feira o Palácio de Buckingham em Londres para prestar homenagem à Rainha Isabel II, que morreu esta quinta-feira aos 96 anos, mostrando emoção e respeito por uma personalidade histórica.

Relacionados morte de isabel ii. O mal-amado Carlos sucede à «rocha» britânica

morte de isabel ii. Dinheiro, selos e hino nacional mudam com a ascensão de Carlos III

morte de isabel ii. Carlos III herda trono e fortuna pessoal de 370 milhões de libras

A multidão convergiu para o local apesar de nada se passar na residência oficial da Rainha em Londres, uma vez que a monarca morreu no Castelo de Balmoral, na Escócia.

No Palácio de Buckingham, apenas está afixado o edital a anunciar a morte da soberana.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Momento em que foi afixado o edital a anunciar a morte da rainha

© EPA/NEIL HALL

A multidão começou a formar-se esta tarde após as notícias da deterioração do estado de saúde da Rainha e alguns ramos de flores foram colocados junto aos portões do palácio.

Muitas pessoas deslocaram-se por curiosidade, tirando fotografias e selfies, alguns empurrando carrinhos de bebé apesar de já estar escuro e chover, enquanto outras mostravam-se claramente perturbadas.

«É o fim de uma era, é simplesmente muito triste» , afirmou, de voz embargada, a londrina Susan Deliss em declarações à agência Lusa, elogiando os valores de «tradição, lealdade, dignidade» de uma pessoa «incrível».

Esta londrina decidiu visitar o palácio esta noite para «prestar homenagem» e partilhar com mais pessoas o «momento nervoso» e de «mudança» que a morte da monarca representa.

«Esperemos que ela não represente o fim desses valores, que fazem do Reino Unido um bom sítio para se viver» , afirmou.

Ao lado de Susan, o seu marido, Max, disse que admirava a «autodisciplina» e a «extrema energia» da Rainha Isabel II, que «trabalhava incansavelmente».

Apesar de ter vindo a delegar vários compromissos nos últimos tempos, Isabel II cumpriu deveres constitucionais até terça-feira, quando aceitou a demissão de Boris Johnson e indigitou a sucessora Liz Truss como primeira-ministra.

«Ela era uma Rainha espetacularmente boa, muito rija» , afirmou Deliss.

Para Brian Duffy, a Rainha «era a matriarca do país, que liderou no pós-guerra com dedicação», pelo que, estando de passagem em Londres de regresso a Hong Kong, não quis deixar de «vir aqui neste momento histórico».

Também junto ao palácio estava Leslie Walton, residente em Stoke-on-Trent, no centro de Inglaterra, mas de visita à capital britânica e que interrompeu um concerto para se deslocar ao local.

«Estou muito zangada com os organizadores, não avisaram e não cancelaram o concerto. Mas eu não podia continuar depois de saber, e tive logo de vir para aqui. Ainda não acredito que aconteceu» , contou à Lusa, num tom emocionado.

Amar e Pavan, de origem indiana, referem como o respeito pela Rainha se estende ao longo de várias gerações.

«Os nossos pais e até os nossos avós admiram-na. Ela tem sido uma constante na nossa vida que todos respeitamos. Os nossos pais vieram [para o Reino Unido] como imigrantes e ela apoiou-os, por isso sentimos que se trata de um momento triste» , disse Pavan.

Este casal de londrinos sente-se «tanto britânicos como indianos e hoje muito patrióticos» , acrescentou.

Na multidão era possível escutar muitos idiomas diferentes, indicando que parte da multidão era composta por turistas, como Greta, da Noruega.

«Este é o nosso primeiro dia em Londres e sentimos que devíamos vir aqui e mostrar aos ingleses e à Rainha respeito. Ela era uma mulher que trabalhava arduamente e alguém que é um exemplo para toda a gente» , disse à Lusa.

O trânsito foi cortado em frente ao palácio devido à multidão, embora ao fim do dia dezenas de táxis tenham enchido a estrada de acesso ao Palácio de Buckingham numa homenagem espontânea à Rainha.

A Rainha Isabel II morreu esta quinta-feira aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, foi anunciado pela família real.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.

«A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha Consorte permanecerão em Balmoral esta noite e voltarão a Londres amanhã [sexta-feira]» , anunciou o Palácio de Buckingham em comunicado, numa referência a Carlos e Camilla.

A notícia foi conhecida após vários membros da família real terem viajado esta quinta-feira subitamente para Balmoral para estar com a Rainha, depois da divulgação de um comunicado que dava conta da preocupação dos médicos com o estado de saúde da monarca de 96 anos.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com