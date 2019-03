Miley Cyrus se transformó nuevamente en “Hannah Montana”

Entornointeligente.com / Parece que Hannah Montana vivirá por siempre en el interior de Miley Cyrus y en nuestros corazones. Loading… Hace ya 8 años que Miley dejó atrás el personaje que la lanzó a la fama, Hannah Montana , desde entonces cambió su imagen por completo para ya no ser identificada con su icónico personaje; sin embargo, Miley decidió que ya era hora de resucitarla, pues su nuevo look es idéntico al de Hannah, ¡y los fans lo adoran! ” Ya saben, muchachos, fue tan difícil ir y venir que decidí que solo sería Hannah para siempre. Ella estaba recibiendo mucha prensa esta semana … ¡gracias a mí! “: Dijo Miley en este video. La estrella aclaró que su look estilo Hannah Montana es completamente permanente, y ha sido resultado del trabajo de su estilista Sally Hershberger y al colorista Justin Anderson . Loading…LINK ORIGINAL: El Siglo

