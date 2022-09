Miles de personas protestan en Colombia contra los cambios de Gustavo Petro

Entornointeligente.com /

Las reformas tributaria, laboral y a la salud; el alza a los precios de la gasolina y la invasión de tierras sacaron este lunes a miles de personas a las calles de Colombia en la primera manifestación contra la administración del presidente Gustavo Petro, quien asumió el cargo hace menos de dos meses.

«No más Petro», «vamos por mal camino», «quiere acabar con todo», fueron las frases más recurrentes en Bogotá, en donde dos marchas que salieron de diferentes puntos de la ciudad llegaron a la Plaza de Bolívar.

Allí hubo un conato de enfrentamiento en el que personas afines a Petro rodearon a los que iban en la marcha e incluso alcanzaron a lanzarles objetos, pero la situación no pasó a mayores.

«Estoy marchando porque en mes y medio se ha visto ya un desastre en Colombia. No se está viendo nada bueno, nada que venga positivo. La salud, yo sé que a la salud le faltan muchas cosas (…) pero no tenemos que estar diciendo que van a acabar con la salud, con las EPS -Empresa Prestadora de Salud- eso no está bien», dijo a EFE Isabel, una de las asistentes a la convocatoria.

La denominada «Gran marcha nacional» impulsó marchas, concentraciones y plantones en más de 20 ciudades colombianas y en varias de Estados Unidos, México, Panamá y Suiza, dijo el arquitecto Pierre Onzaga, uno de los gestores de la movilización, quien anunció una segunda jornada para el próximo 24 de octubre.

