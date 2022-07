Miles de aficionados se congregaron para recibir al «héroe» de Dinamarca

Entornointeligente.com /

Berlín.- Miles de aficionados recibieron este miércoles en Copenhague al ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, que regresó hoy a Dinamarca con el mayor triunfo de su carrera.

😍 Quel accueil du public danois pour son héros Jonas Vingegaard ! #TDF2022 https://t.co/gX17pQ6DzT

— Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2022 Tras aterrizar al mediodía en un avión privado que había sido escoltado por dos cazas F-16 de las Fuerzas Armadas del país, en el aeropuerto de Kastrup, la comitiva del ciclista recorrió las calles de la capital hasta la Plaza del Ayuntamiento.

«Muchas gracias a todos los que vinieron y muchas gracias a todos los que me apoyaron en las últimas tres semanas,» dijo desde el balcón ante la multitud que estaba presente, ataviado con el maillot amarillo y con la compañía de su esposa e hija.

An iconic moment 🇩🇰

Jonas Vingegaard and his family on the balcony 👏 #letourdk #TDF2022 pic.twitter.com/xGfHLncb9l

— Grand Départ 2022 🇩🇰 (@letourdk) July 27, 2022 En declaraciones a los medios daneses, afirmó que todavía le parece «una locura» pensar que ganó el Tour de Francia y le dio las gracias a los clubs de ciclismo amateur de Dinamarca. «Sin ellos probablemente no habría ganado,» afirmó.

En la ceremonia lo acompañaron la alcaldesa de Copenhague, Sophie Haestorp Andersen, y el ministro de Comercio, Simon Kollerup, así como compañeros del Tour, entre ellos Mads Pedersen y Michael Morkov.

Las calles de la capital danesa se llenaron de aficionados hasta el punto de que la policía recomendó a quienes quisieran acudir a la celebración que tomaran la bicicleta o el transporte público ya que sería preciso cortar algunas calles.

Esta tarde está previsto que continúen las celebraciones con un concierto en el céntrico parque de atracciones Tivoli en el que participarán entre otros los artistas daneses Saveus y Lis Sorensen y que está previsto que congregue hasta 25.000 personas .

El jueves, Vingegaard será recibido en su localidad natal de Glyngore y según los medios tiene previsto tomarse después un descanso hasta finales de agosto.

El ciclista es el primer danés que gana el Tour de Francia desde 1996, cuando se alzó con el maillot amarillo Bjarne Riis.

