Milan Kundera: 90 años del gran escritor que no necesita Premio Nobel

Milan Kundera Hace unos días, el lunes pasado, Milan Kundera cumplió noventa años. No hace falta decir quién es; muchos, al menos alguna vez, han oído hablar de él. Nació en Moravia, República Checa, en 1929. Como su padre fue un destacado musicólogo, pianista y director de la Academia de Música de Brno hasta 1961, él le siguió los pasos: estudió musicología y composición musical, sin embargo al terminar el secundario comenzó a estudiar literatura y estética en la Universidad Carolina de Praga. Dos semestres duró y se cambió a la Facultad de Cine de la Academia de Praga. Fue profesor de historia del cine durante más de diez años. No todo fue arte. La política también irrumpió en su vida. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se afilió al Partido Comunista, aunque terminó siendo expulsado por presuntas actividades "contra el partido". De ese episodio, que su amigo Jan Trefulka también sufrió a su lado y lo escribió en una obra, Kundera sacó el material para publicar su primera y célebre novela, La broma , en 1967, una sátira del comunismo estalinista. Ese mismo año se casó con Vera Hrabankova y, al siguiente, llegó la censura: se prohibieron sus obras en la entonces Checoslovaquia. Entonces volvió la música. Se tuvo que ganar la vida como pianista de jazz. Milan Kundera Corría el año 1975 cuando decidió emigrar a Francia. Allí se quedó desde entonces. En 1981 obtuvo la ciudadanía. Dio clases de literatura en la universidad y desde 1993 escribe sus obras en francés. Antes de asentarse en el país galo escribió varias obras: su segunda novela, La vida está en otra parte , de 1969, fue galardonada con el Premio Médicis a la mejor novela extranjera publicada en Francia durante el año de su aparición, 1973. Siguió La despedida (1973) que obtuvo el Premio Mondello al mejor libro editado en Italia. Para 1981, el conjunto de su obra mereció en Estados Unidos el Commonwealth Award, premio otorgado simultáneamente al conjunto de la obra dramática de Tennessee Williams . Ese año, publicó El libro de la risa y el olvido y al siguiente recibió el Premio Europa de Literatura. Algunos libros de Milan Kundera El punto cumbre lo alcanzó en 1984 cuando salió La insoportable levedad del ser , considerada su obra maestra y que llegó al cine. El libro narra la fragilidad del destino de una persona, resaltando cómo la vida de un solo individuo carece de importancia dentro del concepto del eterno retorno de Friedrich Nietzsche . Su profundidad filosófica realmente conmueve. Siguieron los premios, también las obras. El de Jerusalén en el 85, por destacarse en la lucha por la libertad dentro de la sociedad actual, y el Premio Nacional Checo de Literatura, por nombrar dos más. Su última obra es La fiesta de la insignificancia , publicada en 2014. Como suelen ser sus textos, mezcla ensayo, introspección y teología dentro del género clásico de la novela. Milan Kundera (AFP) Los papiros, la crítica y sobre todo el gran público lo han puesto en lo más alto de las letras contemporáneas, sin embargo aparece esta pregunta: ¿y el Premio Nobel de Literatura? Siempre resuena como uno de los posibles candidatos, como alguien que se lo merece, que debería tenerlo. Pero no, jamás llega. ¿Tal vez este año? Podría ser. Pero parece que no lo necesita. ¿Qué cambiaría? Nadie puede negar su genialidad narrativa, imaginativa y filosófica. Su literatura ya traspasó varias barreras y cualquier premio parece quedarle chico.

