Milan: Duarte e Leao i nuovi obiettivi di mercato

(ANSA) — MILANO, 26 LUG — Leo Duarte e Rafael Leao sono due nuovi obiettivi di mercato del Milan. Duarte, classe 1996, nei giorni scorsi è stato proposto al trio Maldini-Boban-Massara da Alessandro Lucci e dal suo collaboratore Serginho come rinforzo per la difesa — dopo che la Juventus ha chiuso le porte per la cessione di Demiral — ed è valutato circa 11 milioni dal Flamengo. Leao, classe 1999, invece, è stato accostato recentemente anche all’Inter e offerto da Jorge Mendes: potrebbe lasciare il Lilla per circa 35 milioni. Il procuratore, intanto, è sempre al lavoro per trovare una nuova destinazione ad André Silva, mentre per Cutrone resta forte l’interesse del Wolverhampton. Oggi, intanto, è arrivato a Milano, Augustin Jimenez, agente di Correa: prosegue, dunque, la trattativa per portare l’attaccante dell’Atletico Madrid alla corte di Giampaolo.

