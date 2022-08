Milagro en California: Sobrevivió a una caída de 30 metros desde un acantilado (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por New York Post

El hombre caminaba al amanecer por el acantilado con vista a Moss Beach en el condado de San Mateo, California, cuando el acantilado se derrumbó y lo hizo caer, tuiteó CAL FIRE San Mateo.

Una mujer escuchó los gritos de ayuda del hombre alrededor de las 8:30 am y llamó al 911, informó CBS.

El rescate tomó aproximadamente 22 minutos, dijeron las autoridades. El video publicado en la cuenta de Twitter de la unidad CAL FIRE San Mateo capturó a más de media docena de bomberos que usaban un sistema de poleas para llevar al hombre por el empinado acantilado a un lugar seguro.

CLIFF RESCUE: The cliff crumbled beneath a man who was walking at dawn in Moss Beach. He fell est. 100 feet & yelled for help. At 8:30am a woman nearby heard his calls. Coastside Fire pulled him to safety within 22 minutes of their arrival. Avoid cliff edges as they are unstable. pic.twitter.com/OCz7W84dra

— CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) August 26, 2022

