Mila Kunis se sincera sobre cómo sobrellevó el susto de salud de Ashton Kutcher

(CNN) — Mila Kunis compartió más sobre la reciente batalla de su marido Ashton Kutcher con un raro trastorno autoinmune llamado vasculitis.

Kutcher reveló su enfermedad durante un episodio de «Running Wild with Bear Grylls: The Challenge», diciendo que experimentó una batalla de dos años con una forma rara de vasculitis que lo dejó temporalmente incapaz de ver o escuchar.

Ashton Kutcher dice que luchó contra la debilitante enfermedad vasculitis. Esto es lo que es Kunis dijo a » Entertainment Tonight » que la pareja tuvo que «sobreponserse» a las complicaciones juntos.

«No creo que haya tiempo para sentarse y hablar, simplemente hay que sobreponerse», dijo. «Te enfrentas a cualquier problema de salud que se te presente, pero sigues teniendo hijos, sigues teniendo una familia, tienes que vivir la vida. Y creo que somos muy afortunados de tenernos el uno al otro, pero en cuanto a sentarse ahí y hablar incesantemente de las cosas, no. Tienes que hacerlo».

Mila Kunis y Ashton Kutcher recaudan US$ 30 millones en donaciones para refugiados ucranianos Kutcher había dicho en el programa Nature que la enfermedad «me dejó sin visión, sin audición, me dejó sin equilibrio. Me tomó como un año para recuperarlo todo de nuevo».

«No lo aprecias realmente hasta que desaparece, hasta que dices: ‘No sé si voy a poder volver a ver. No sé si voy a ser capaz de oír de nuevo, no sé si voy a ser capaz de caminar de nuevo», dijo Kutcher. «Tengo suerte de estar vivo».

Kunis y Kutcher se conocieron mientras rodaban juntos «That '70s Show» en 1998, pero no empezaron a salir hasta 2012. Tienen dos hijos, Wyatt y Dimitri.

