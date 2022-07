Mil millones de niños viven en 33 países con alto riesgo de impacto climático

Entornointeligente.com /

Ante este fenómeno, que en 2020 se manifestó concretamente en el desplazamiento involuntario de diez millones de niños por motivos relacionados con el cambio climático, Unicef y otras organizaciones de la ONU, así como la Universidad de Georgetown, publicaron unos «principios rectores para los niños en tránsito» para ayudar a protegerlos y empoderarlos. Lee también: Arequipa: investigación revela dieta del puma que habita Reserva Salinas y Aguada Blanca Los nueve principios rectores incluyen conceptos como el interés óptimo para el niño, el derecho a una nacionalidad, la no discriminación, la unidad familiar, la participación en la toma de decisiones y el acceso a servicios básicos (educativos, sanitarios y sociales), entre otros. Estos principios, en concordancia con la Convención para los Derechos del Niño, serán comunicados a los gobiernos locales y nacionales, al igual que ONG que trabajan con niños, con el fin de traducirlos a cuestiones operacionales y hacerlos así efectivos. Lee también: Perú se posiciona como destino líder de observación de aves en los Global Birdfair 2022 La iniciativa responde al hecho de que las políticas sobre la infancia en el ámbito migratorio no han tenido hasta ahora en cuenta las cuestiones climáticas, y viceversa: las directrices sobre el impacto climático no suelen tomar en cuenta específicamente a la población infantil. Agencia Efe : todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe .

