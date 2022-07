Miku Fedor planea jugar en la Liga Futve

Entornointeligente.com /

Nicolás «Miku» Fedor no descarta la idea de debutar en la Liga Futve como jugador, «mi regreso está más cerca de lo que la gente cree», declaró el delantero en el Memoria y Cuenta de la Federación Venezuela de Fútbol.

A sus 36 años de edad el exjugador del Getafe no planea retirarse de las canchas, ahora tiene la meta de estrenarse bajo el formato del fútbol nacional.

«Realmente cuando vuelva, volveré en el campo», precisó el criollo. Cuando se le preguntó si el Caracas FC seria uno de sus equipos candidatos, respondió «podría ser» acompañado de una picara sonrisa.

«Todo el mundo sabe que del equipo (Caracas FC) soy hincha, así que tampoco es muy difícil», en caso de que se concrete el fichaje, los avileños contarían con dos recientes piezas con alta experiencia, Juanpi Añor y Miku Fedor.

Miku rechaza otros cargos El oriundo de Caracas aclaró que no volverá al balompié nacional como estratega de alguna franquicia.

«No me apasiona ser entrenador, la verdad. Llevo ya jugando 30 años al fútbol y cuando me retire no será fácil sentarme en el banquillo», comentó Fedor.

«Desde el punto de vista como dirigente es una posibilidad, pero tampoco lo manejo porque aun no me voy a retirar», concluyó.

El Deportivo La Coruña finalizó su vinculo con el venezolano luego de disputar la temporada pasada, por los momentos el ariete se encuentra como agente libre, es por ello que no descarta la posibilidad de jugar en el fútbol criollo.

