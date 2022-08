Mikhail Gorbatchov em imagens (1931-2022)

Entornointeligente.com /

Mikhail Gorbatchov (1931-2022). O comunista que dissolveu o comunismo O gabinete de Gorbatchov havia dito que o ex-chefe de Estado estava em tratamento no hospital. Segundo as informações iniciais, Mikhail Gorbatchov será enterrado no cemitério Novodevichy, em Moscovo, onde se encontram os restos mortais de figuras importantes da história russa, assim como o túmulo da sua esposa, Raísa.

O último presidente da União Soviética vivia longe dos holofotes dos média há anos, devido a problemas de saúde. Como último líder da União Soviética, Mikhail Gorbatchov travou uma batalha perdida para salvar um império fragilizado , mas produziu reformas extraordinárias que levaram ao fim da Guerra Fria.

Gorbatchov faz um discurso durante as celebrações do 10º aniversário da queda do Muro de Berlim no edifício do Parlamento do Reichstag, em Berlim. Novembro de 1999. Reuters Boris Yeltsin e Mikhail Gorbatchov assistem à sessão do Soviete Supremo da União Soviética, em Moscovo. Agosto de 1991. REUTERS/Alexander Natruskin O Presidente dos EUA George Bush e o seu homólogo soviético Mikhail Gorbatchov riem-se durante a sua conferência de imprensa conjunta, a 31 de Julho de 1991, em Moscovo, concluindo a Cimeira EUA-soviética de dois dias dedicada ao desarmamento. O ex-presidente da União Soviética Mikhail Gorbatchov fala numa reunião com o ex-presidente dos EUA George Bush, no Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscovo, em Moscovo Rússia, em Maio de 2005. REUTERS/Sergei Karpukhin Foto de arquivo que mostra o antigo líder soviético Gorbatchov e a sua esposa Raisa com o ex-presidente dos EUA Ronald Reagan e a sua esposa Nancy. Maio de 1992. REUTERS/Blake Sell Gorbatchov e Angela Merkel sentam-se debaixo de uma grande fotografia sua no Museu John F. Kennedy, em Pariser Platz, Berlim. Fevereiro de 2011. . EPA/JESCO DENZEL O Papa João Paulo II conversa com o ex-presidente soviético Mikhail Gorbatchov durante uma audiência no Vaticano. Novembro de 1990. REUTERS/Luciano Mellace/ O Presidente russo Vladimir Putin e o antigo líder soviético Gorbatchov falam durante uma conferência de imprensa no palácio Gottorf, na aldeia de Schleswig, no norte da Alemanha. Dezembro de 2004. EPA/CARSTEN REHDER Mikhail Gorbatchov agarra-se ao seu chapéu e à cintura da sua mulher Raisa, que acena aos repórteres apesar do vento e da chuva em Reykjavik, na Islândia. Outubro de 1986. REUTERS/Nick Didlick Presidente da União Soviética Mikhail Gorbatchov durante o desfile de 1 de Maio na Praça Vermelha em Moscovo. Maio de 1991. Wojtek Laski/Getty Images Mikhail Gorbatchov visita a Disneylândia em Chiba, a norte de Tóquio, Japão. Abril de 1992. REUTERS/Masaharu Hatano Gorbatchov e António Guterres depois de um almoço em São Bento, em Lisboa. Abril de 2000. Daniel Rocha Belmiro de Azevedo, José Manuel Fernandes e Gorbatchov durante as celebrações do 10º aniversário do jornal PÚBLICO. Abril de 2000. Dulce Fernandes

