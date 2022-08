Mikhail Gorbatchov (1931-2022). O comunista que dissolveu o comunismo

Entornointeligente.com /

Mikhail Gorbatchov mudou o destino do planeta em menos de sete anos. O britânico Archie Brown descreveu-o como «o indivíduo que teve mais profundo impacto na História mundial da segunda metade do século XX». Em 1989, a Time elegeu-o «O Homem do ano». Em 1990, o Financial Times proclamou-o «O Homem da década». No mesmo ano recebeu o Prémio Nobel da Paz. Morreu nesta terça-feira, «vítima de doença grave e prolongada», segundo informação avançada pela agência de informação russa Tass .

