Entornointeligente.com /

Sep 01, 2022

El ímpetu por el cambio en la Unión Soviética

Mikhail Gorbachev es entrevistado en el 2001

Por Daniel Yergin

(Marzo 02 de 1931-Agosto 30, 2022)

L a glásnost y la perestroika están de luto y la cortina de hierro, que él derrumbó, jamás volverá a levantarse en el mundo. Bajo su liderazgo le imprimió un nuevo rumbo a su nación, que puso fin a la Guerra Fría y disolvió la Unión Soviéti ca.

………………..

Daniel: ¿Cuál fue su diagnóstico de lo que andaba mal en la economía soviética y qué esperaba hacer al respecto?

MIKHAIL: Bueno, la perestroika, es decir, la reestructuración del sistema soviético, no fue una idea que nació de la nada. No fue una revelación mía o de una docena de otras personas. Surgió porque nuestro país, nuestra sociedad, que era una sociedad muy bien educada, una de las sociedades mejor educadas, ya rechazó el sistema de control total, de reprimir a los disidentes y cosas por el estilo. La falta de libertades estaba siendo rechazada a nivel cultural. La gente había superado el sistema; eso estaba bastante claro. Sabíamos qué tipo de país teníamos. Era el más militarizado, el más centralizado, el más rígidamente disciplinado; estaba lleno de armas nucleares y otras armas. Era posible hacer las cosas de una manera que podría haber llevado a una guerra civil ya la destrucción del mundo. En una situación caótica, un submarino nuclear podría haber causado estragos. Así que tuvimos que actuar muy en serio. Así que las razones domésticas para la reforma eran muy importantes, pero igual de importantes eran las razones personales y privadas, porque la gente se sentía sin libertad. Sentían que no podían tomar la iniciativa, y eso era extremadamente restrictivo para el individuo.

Había otros dos aspectos importantes. El primero fueron los cambios estructurales en los países extranjeros. En la Unión Soviética, esos cambios estructurales se estaban posponiendo o aplazando indefinidamente. Y eso se debió a que nuestro sistema era tan engorroso que no era capaz de reaccionar ante los desafíos de la revolución científica y tecnológica. Por lo tanto, estaba claro que necesitábamos cambiar. Necesitábamos avanzar hacia nuevas formas de gestión y descentralización. Necesitábamos tener planes solo en las principales áreas estratégicas para lograr ciertos objetivos principales, pero todo lo demás debería descentralizarse y hacerse de acuerdo con las necesidades de las personas y la sociedad. Fue una vergüenza, y sigo diciendo que fue una vergüenza, que durante los últimos años bajo Brezhnev, planeáramos crear una comisión encabezada por el secretario del Comité Central, [Ivan V.] Kapitonov para resolver el problema. de pantimedias de mujer. Imagine un país que vuela al espacio, lanza Sputniks, crea tal sistema de defensa y no puede resolver el problema de las pantimedias de las mujeres. No hay pasta de dientes, ni jabón en polvo, ni las necesidades básicas de la vida. Fue increíble y humillante trabajar en un gobierno así. Y entonces nuestro pueblo ya estaba cabreado, y por eso se dio la disidencia.

Y además de la disidencia abierta, gente que protestó abiertamente, que exigió democracia, y exigió que se acabara con el monopolio del Partido Comunista, gente que pagó con su vida, que a veces fue encarcelada o tuvo que pasar tiempo en hospitales psiquiátricos. Además de eso, hubo muchos sentimientos similares entre nuestros eruditos, científicos e inventores que tuvieron muchos descubrimientos que no fueron utilizados. Y ese tipo de protesta también fue muy importante, porque afectó todas las esferas de la vida en varios niveles. Entonces su presión, sus memorandos jugaron un papel importante. Recuerdo bajo Andropov [Yuri; secretario general, 1982-84] empezamos a considerar realmente esas propuestas. Todavía tengo 110 memorandos de nuestros destacados científicos y otros. Pidieron una reforma inmediata.

Así que nuestra sociedad estaba preñada de la idea de la reforma. Pero también estaba el aspecto internacional de nuestros problemas. Solo podríamos resolver nuestros problemas cooperando con otros países. Habría sido paradójico no cooperar. Y por lo tanto, necesitábamos poner fin a la Cortina de Hierro, cambiar la naturaleza de las relaciones internacionales, librarlas de la confrontación ideológica y, en particular, poner fin a la carrera armamentista.

Y otro imperativo, la pregunta número uno para la supervivencia de la humanidad, algo que sabíamos muy bien, si se usara nuestro arsenal y el arsenal estadounidense, podríamos destruir a la humanidad 1000 veces. Usted mencionó mi primer encuentro con Margaret Thatcher en diciembre de 1984, cuando Chernenko [Konstantin; El predecesor inmediato de Gorbachov como secretario general] aún vivía. Fui a Gran Bretaña y hablé con la señora Thatcher durante varias horas. Tuvimos un diálogo muy abierto y discutimos este problema también. Le mostré una especie de diagrama con 1.000 cuadraditos, y cada cuadradito representaba la milésima parte de las armas nucleares acumuladas en el mundo en ese momento. Y cada cuadrado contenía lo suficiente para destruir la vida en la tierra. Entonces la vida en la tierra podría ser destruida 1 ,000 veces, y la carrera armamentista continuó. ¿Qué podríamos destruir? Podríamos destruirnos a nosotros mismos. Entonces se necesitó una nueva generación, una generación libre de dogmas; gente de la generación de la posguerra, hombres y mujeres de la década de 1960 que se entusiasmaron con el XX Congreso del Partido Comunista, el informe secreto de Jruschov y las críticas a Stalin. El deshielo soviético, como recordarán, [comenzó] cuando la gente dejaba las universidades y comenzaba la vida activa. Entonces, esos diversos movimientos y tendencias se combinaron y dieron como resultado una revolución pacífica, un cambio pacífico de liderazgo y luego la política de la perestroika.

Así es como lo resumiría, lo resumiría brevemente, porque este fue el análisis más importante sobre la base del cual decidimos si debíamos iniciar reformas, si debíamos iniciar la perestroika. Iniciar reformas en la Unión Soviética solo fue posible desde arriba, solo desde arriba. Cualquier intento de ir desde abajo fue reprimido, reprimido de la manera más resuelta. Y por lo tanto era necesaria una dirección reformista, y esa dirección vino en 1985 cuando comenzamos a trazar nuestros planes para nuestro país, la perestroika y un nuevo pensamiento para la Comunidad Internacional. El nuevo pensamiento postulaba [que] somos un solo planeta independientemente de confrontaciones, luchas ideológicas y fisiológicas; somos un planeta, una civilización humana. Hay otros viviendo en el mundo, entonces, ¿por qué deberíamos actuar de una manera que podría hacer estallar nuestro planeta, nuestra nave espacial Tierra?

Escritores, intelectuales y otros, como resultado de la glasnost, podían hablar libre y abiertamente, podían llamar las cosas por su nombre. Todo este mecanismo se puso en marcha, y como resultado, en febrero de 1986, a menos de un año de mi llegada al poder en nuestro país, en el 27º Congreso del Partido Comunista, dijimos como resultado de resumir nuestro pensamiento, nuestro análisis, nuestras conclusiones, afirmamos que el mundo, aunque hubo muchos conflictos y contradicciones, está interrelacionado, es interdependiente, y que el mundo se está convirtiendo cada vez más en un todo único. Y si somos uno, si todos somos un todo único, si todos somos mutuamente interdependientes, entonces debemos actuar de manera diferente. Ese fue uno de los puntos de partida más importantes al pensar en el futuro. Fue muy importante para el desarrollo de nuestros planes, para el desarrollo de las políticas internas y particularmente de la política exterior.

……………..

Daniel Yergin , Vicepresidente de S&P Global, es el autor de «El nuevo mapa: energía, clima y choque de naciones». www.danielyergin.com https://www.nytimes.com/es/2022/08/30/espanol/mijail-gorbachov-muere.html https://elpais.com/internacional/2022-08-30/muere-a-los-91-anos-gorbachov-el-ultimo-presidente-de-la-union-sovietica.html?ssm=TW_CC

LINK ORIGINAL: Petroleum

Entornointeligente.com