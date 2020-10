Mike Tyson recordó cuando conoció a Michael Jackson y el gesto que lo hizo odiarlo

Entornointeligente.com /

Mike Tyson reveló que odió a Michael Jackson cuando lo conoció, al encontrarse por primera vez con él detrás del escenario en uno de los conciertos del ícono del pop.

Durante su apogeo de finales de los 80 y principios de los 90, Iron Mike fue uno de los nombres más reconocidos y más importantes del mundo. Una persona que también disfrutó de tanta popularidad y atención durante ese tiempo fue el fallecido “Rey del Pop”.

El expugilista de 54 años contó esta anécdota con el cantante en el podcast expediTIously with Tip T.I. Harri s . El excampeón mundial dijo “Conocí a Mike (Michael Jackson) un día, creo que estaba en un concierto en Cleveland, estaba con Don King”.

“Entonces Don y yo entramos, ¿verdad? Y soy campeón y todo, hice todo eso, indiscutiblemente.”, cuenta Tyson.

“Entonces Don va y le muestra a Michael Jackson el signo de la ‘paz’. Y entonces Michael le devuelve a Don el signo de la ‘paz’, y yo también le doy a Michael el signo de la ‘paz’ y Michael baja la mano”.

“Entonces, yo me digo: ‘¿Me está jugando una broma? No, no está jugando conmigo, simplemente no me vio. Sabía que no jugaba conmigo, a pesar de que soy el maldito campeón”, relató.

Tyson y King continuaron yendo detrás del escenario para el espectáculo, pero la falta de respeto prosiguió.

Continuó: “Así que fuimos detrás del escenario, ¿verdad? Yo estoy detrás del escenario, y ahí estaba él, algunos de sus cantantes y esas cosas”.

“(Michael) terminó de presentarse, yo estaba firmando autógrafos y esas cosas, así que Michael viene y habla con Don, pero no habla conmigo, así que me aproximé a él, porque esa es realmente la razón por la que estoy aquí, quería conocer a Mike”.

Y luego me acerco a encontrarme con Mike y él me dice: ‘¿No te conozco de alguna parte? ¿De dónde te conozco?’ Eso rompió mi ego, me aplastó. Le dije ‘No, solo soy un fan, es un placer conocerlo, señor. Dijo, ‘OK’, y luego salió y se metió en un auto”, concluyó Tyson sobre la anécdota.

Tyson admitió que se negó a olvidar este disgusto durante años hasta que Jackson finalmente lo invitó a pasar el rato, una oferta inicialmente rechazada por el luchador.

Y agregó: “Dije ‘OK, voy, estaré allí’.

“Así que me subí a un avión, fui allí, pasé el rato y empezamos a pasar el tiempo juntos. Y dije ‘Maldita sea, es un buen tipo’.

“Pero en mi mente, dije ‘¿Por qué me jugaste una broma a mí, Mike, por qué me bromeaste así? Sabías quién era yo, ¿por qué jugaste conmigo?”, terminó de contar.

Mientras Michael ya no está en este mundo, Tyson decidió volver al trabajo. La leyenda del boxeo se está preparando actualmente para su regreso al ring a los 54 años en una pelea de exhibición contra Roy Jones Jr. el 28 de noviembre. (I)

