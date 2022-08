Mike Tyson fue visto en silla de ruedas y preocupó a sus seguidores

Entornointeligente.com /

Preocupación causó en sus seguidores el exboxeador estadounidense Mike Tyson después de que fuera visto en silla de ruedas y bastón mientras estaba en el aeropuerto de Miami.

La imagen de Tyson encendió las alarmas, teniendo en cuenta que hace algunos días él mismo señaló que su muerte llegaría pronto.

Según la prensa internacional, el estadounidense estaría sufriendo problemas de ciática, el cual es el nervio más largo del cuerpo y controla varios músculos de la parte inferior como las piernas y rodillas.

Mike Tyson has been spotted in a wheelchair while holding his walking stick at Miami Airport, raising new fears for his health amid problems with sciatica, just weeks after the former world heavyweight champion morbidly claimed his death is ‘coming really soon’ at the age of 56. pic.twitter.com/DJexXfz0Yq

— Ezza-World-News (@ezza_world) August 17, 2022

La preocupación se incrementa teniendo en cuenta que no es la primera vez en la Mike Tyson sufre de dicho problema. Además, es la segunda ocasión en menos de dos meses en que Tyson es visto utilizando bastón, ya que sus seguidores lo fotografiaron mientras bajaba de un carro en Nueva York con ayuda extra.

Only a few weeks after talking about his mortality,Mike Tyson has been spotted in a wheelchair while holding his walking stick at Miami Airport, raising new fears for his health amid problems with sciatica.

All the best champ.🙏🥊 @DAZNBoxing @trboxing @BoxingNewsED #miketyson pic.twitter.com/BuYFQsuVBb

— Rony Javier (@ZigmaEnigma83) August 17, 2022

A pesar de lo revelado, Tyson ha continuado compartiendo sus excentricidades a través de las redes sociales. En las últimas horas ha publicado fotografías junto a botellas de alcohol y hasta fumando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mike Tyson (@miketyson)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mike Tyson (@miketyson)

