Mike Trout confirma participación en el Clásico Mundial de Béisbol

Entornointeligente.com /

La superestrella de Los Angeles Angels y futuro integrante del Salón de la Fama, Mike Trout , confirmó su participación por Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023. Además, fungirá como capitán.

El evento, que celebrará su quinta edición, se llevará a cabo en cuatro distintas localidades: Miami, Phoenix, Tokio y Taiwán . La novena estadounidense jugará en el Grupo C junto a México, Canadá, Colombia y un equipo por determinar en el Chase Field.

🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 @MikeTrout will compete and serve as team Captain for Team USA in the 2023 World Baseball Classic! pic.twitter.com/2oUpIGRWEm

— Los Angeles Angels (@Angels) July 18, 2022 Trout, que promedia esta campaña .270 con 55 anotadas, 51 impulsadas y 24 jonrones, hizo las declaraciones como preámbulo a las festividades del All Star Game de MLB. El jardinero de 31 años se perderá el tradicional Juego debido a espasmos en la espalda. El 10 veces All-Star fue elegido para comenzar por novena ocasión al culminar segundo detrás del jardinero de los New York Yankees , Aaron Judge , en la votación entre guardabosques de la Liga Americana, con un 39%.

Estados Unidos es el actual campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Liderados por una joya monticular de Marcus Stroman , apabullaron 8-0 a Puerto Rico, que paralizó la isla con su popular eslogan de #TeamRubio, en 2017.

Será la primera vez que Trout juegue por el conjunto de las barras y las estrellas.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com