Mijail Gorbachov y los sueáos de un idealista

La herencia de Gorbachov administrada por el etílico Boris Yelstin, condujo a la mayor destrucción de naciones desde tiempos anteriores a Roma.

Llevó a la lucha fratricida de los otrora pueblos hermanos unidos en grandes naciones como Checoslovaquia o Yugoslavia, que sin pertenecer a la URSS, formaban parte del Pacto de Varsovia, amén de la fractura de la Federación rusa, alentada por los errores de Gorbachov.

Gorbachov entregó la URSS a la Alianza Atlántica y rindió las armas del Pacto de Varsovia a cambio de una Pizza de McDonald’s, traicionando a la historia y a los pueblos de Europa Oriental libres de las garras del Tío Sam.

Su incapacidad como analista político quedó perfectamente clara al pretender resolver una crisis económica desprendiéndose del Pacto de Varsovia y reduciendo el número de países de la Federación rusa, desencadenando una serie de acontecimientos que a medio plazo fueron aprovechados por la OTAN para destruir y dividir el viejo Pacto de Varsovia incrementando el cerco a Rusia, cuyo punto final fue la recuperación de Crimea y la invasión de Ucrania.

Gorbachov no tenía un plan de transición para el Pacto de Varsovia y menos para la URSS, actuó de forma precipitada, sin tener en cuenta las consecuencias de sus palabras y de sus decisiones, actuó como un Mesías iluminado irresponsable.

Queda por aclarar el papel que jugaron los servicios de inteligencia occidentales el Golpe de Estado de Agosto de 1991 y que dio pie a llegada al poder de Yelstin y al auto exilio y peregrinación por occidente de Mijail Gorbachov después de poner a los pies de los caballos a una Rusia humillada y confusa gracias a sus erráticos dirigentes convertidos en títeres del Tío Sam.

En el fondo la actual crisis de Ucrania se le debe a Gorbachov, pues fue él quien propició el alejamiento de los pueblos que conformaban el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética.

Fue su coqueteo con occidente y la dirigencia de la OTAN lo que generó esa imagen de que lo bueno es lo que hace el enemigo y lo malo es lo hemos hecho hasta ahora nosotros.

No hay que olvidar su famoso anuncio de Pizza Hot en Moscú y el mensaje que llevaba de forma explícita e implícita para el pueblo ruso.

El voluntarismo no sustituye a la eficacia y menos al consenso

Por esas fechas se amplía el desmantelamiento de armas nucleares, que inicialmente había sido aplicado únicamente a Estados Unidos y la Unión Soviética, pero en 1991, tras la disolución de la URSS, la OTAN consigue la inclusión de doce exrepúblicas soviéticas, entre ellas, Bielorrusia, Kazajistán, Rusia, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán, gracias a Gorbachov.

Después de Gorbachov, Boris Yelstin firmó el tratado Start II (1993) reduciendo la potencia nuclear de Rusia y dando pie a la instalación de misiles en Polonia y la república Checa, cometiendo una vez más un error garrafal para la seguridad de Rusia.

Así que por sus hechos los conoceréis y podréis juzgarlos, Gorbachov marcó el camino a la desestabilización que fue aprovechada por la OTAN para ampliar su cerco a Rusia, que caería inevitablemente en sus manos llegando a formar parte de la OTAN como candidata, hasta que Vladimir Putin dijo basta y hasta aquí hemos llegado.

Y de esos polvos vienen estos lodos, así que cuando Rusia se niega a inclinarse de rodillas ante el Tío Sam, las sanciones y la rusofobia demuestran cuáles eran la pretensiones reales de la OTAN y sus aliados: fagocitar a Rusia, someterla a su política de dominación y control de sus mercados, reduciéndola a una colonia más del Imperio.

La Pizza Hot de Gorbachov era eso, en los mercados manda el dólar y nosotros seremos sus mejores siervos .

Eso de convertirse en un país libre y democrático quería decir convertirse en una marioneta del capitalismo de la OTAN y sus aliados, de eso hablaba Gorbachov, pero los rusos tardaron en entenderlo.

Ya no era el comunismo, no, como decía Ortega y Gasset, » lo malo del comunismo no es lo que tiene de soviético, lo malo del comunismo es lo que tiene de ruso «.

Así que Gorbachov pretendía convertir a los rusos en yankees y los osos rusos tienen poco de mapaches, o era apaches?.

@ordosgonzalo

gonzalo alvarez-lago garcia-teixeiro

