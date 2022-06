Miguel y sus problemas con el amor en ‘First Dates’: «No me quiere ni el Covid»

Entornointeligente.com /

E l restaurante más famoso de la televisión acogió esta noche del martes a nuevos comensales, cuyo único deseo es el de encontrar el amor. ‘First Dates’ , presentado por Carlos Sobera , tuvo a Miguel y Adriana como dos de sus protagonistas y lo cierto es que ambos tuvieron una cita marcada por la sinceridad de él y la simpatía de ella.

Los problemas en el amor Miguel entró al local confesando que, tras 16 aáos casado , su intención era «rehacer» su vida con alguien. «Nada dura para toda la vida», admitió. A pesar de sus 39 aáos, el almeriense explicó que a sus citas suele decirles que tiene nueve aáos menos: «Las chicas se lo creen» .

La noche no parecía comenzar de la mejor manera entre Miguel y Adriana, y es que nada más verse, el silencio inundaba el restaurante . Una incomodidad, eso sí, que no duró mucho. Sus miradas demostraron que, a falta de palabras, se gustaron . Nada más iniciar una conversación, quedó claro que ambos buscaban estabilidad, aunque Miguel demostró su particular sentido del amor: «Yo le digo a mi hijo ‘no me quiere ni el covid'» .

El físico de Miguel, en duda Una de las dudas de Adriana era la apariencia física de su cita. Antes de que pudiera preguntar, el propio Miguel sacó el tema y confesó que la gente suele echarle menos aáos de los que tiene , aunque reconoció el secreto. «Me pincho botox», dijo. El andaluz manifestó que es algo que había visto en su madre y su hermana y él deseaba mantener su juventud .

Después de demostrar que Adriana estaba dispuesta a irse a Almería a vivir, ambos dieron rienda suelta a su pasión en el reservado de ‘First Dates’. Miguel robó un beso a su cita y ella, lejos de echarse atrás, dejó que la temperatura fuera subiendo. En el momento de emplazarse a un segundo encuentro, ninguno dudó en darse el correspondiente «sí» .

