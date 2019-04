Miguel Pizarro: La Emergencia Humanitaria no nos permite celebrar el Día Mundial de la Salud

Entornointeligente.com / Primicias24.com- Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional (AN), envió este domingo un mensaje por motivo a la celebración del Día Mundial de la Salud, destacando que debido a la crisis en esta materia, esta fecha no se puede celebrar en el país. “Hoy en Venezuela estamos atravesando una Emergencia Humanitaria Compleja, motivo por el cual no podemos celebrar el Día Mundial de la Salud. Esta se le niega a la mayoría y es usada como un mecanismo de control social. Nuestra meta es un mañana con calidad de vida y salud”, escribió el parlamentario en su cuenta en la red social Twitter. Síguenos en Twitter como @primicias24 LINK ORIGINAL: Primicias 24

