Miguel Oliveira foi sexto nos treinos livres do GP de Inglaterra

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou, esta sexta-feira, na sexta posição o primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de Inglaterra de MotoGP, 12.ª prova da temporada.

O piloto luso fez a sua melhor volta ao «cair do pano», subindo de 13.º a sexto, com o tempo de 1m59,163s, terminando a 0,217 segundos do mais rápido do dia, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

O espanhol Joan Mir (Suzuki) foi o segundo, a 0,154 segundos do mais rápido, com o também espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em terceiro, a 0,177 segundos.

Miguel Oliveira, que chegou a estar na quarta posição, fez 15 voltas mas, com o decorrer da sessão, foi caindo na tabela de tempos. A um minuto do final dos segundos treinos livres, o piloto português da KTM baixou de oitavo a 13.º.

No entanto, a derradeira volta permitiu a Miguel Oliveira ascender ao sexto posto final, ficando mesmo com o melhor tempo no primeiro dos quatro sectores da pista britânica.

Durante a manhã, nos primeiros treinos livres, Miguel Oliveira tinha sido 14.º, com 2m01,120s, a 1,227 segundos do francês Johan Zarco (Ducati).

O piloto luso chega a esta 12.ª ronda no 10.º lugar do campeonato, com 75 pontos, a 97 do líder, Fabio Quartararo.

