Miguel Mawad revela pruebas de agresión física por parte de Aleska Génesis (+Video)

Luego de las acusaciones, el empresario mostró evidencias de las agresiones que habría sufrido por parte de Aleska Recientemente durante una entrevista con la periodista Mandy Fridman, el empresario venezolano Miguel Mawad reveló detalles sobre las acusaciones que hizo en contra de la modelo Aleska Génesis, con quién tuvo una relación sentimental hace tiempo. De acuerdo a sus declaraciones, Aleska trabajaba como «Prepago» cuando aún era su pareja, además, aseguró que recibió maltratos físicos de su parte.

Aunque en esa entrevista él afirmó que no podía revelar pruebas por asuntos legales, en las redes sociales se difundió una foto del empresario con varios golpes en la cara. Además también se reveló un audio supuestamente de Aleska dónde confesaba la agresión.

«Me estoy dando cuenta que saca lo peor de mí… Con él, que me haya nacido hacer eso con él no me hace sentir para nada bien… El odio que yo agarré fue anormal, de vaina y no lo mato» expresó en el audio, agregando que no permitiría que Mawad «jugara con ella».

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado ante estas evidencias que han causado revuelo en las redes sociales.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

