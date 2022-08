Miguel Martín, gestor da Ascendi, sucede a Cristina Casalinho na presidência do IGCP

Entornointeligente.com /

Miguel Martín, actualmente gestor da operadora de auto-estradas Ascendi, vai suceder a Cristina Casalinho na presidência da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, a partir do dia 1 de Setembro. O novo presidente do instituto que gere a dívida pública portuguesa vai receber, por estas funções, o salário que recebia na empresa onde se mantinha até agora.

Na sequência da aprovação pela Cresap – Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública da proposta do ministério de Fernando Medina, noticiada a 12 de Julho , a nomeação foi tornada pública esta sexta-feira, em despacho assinado pelo ministro das Finanças e publicado em Diário da República , que dá ainda conta das nomeações de Maria Rita Granger e Rui Amaral para os cargos de vogais do conselho de administração do IGCP.

O mandato do novo conselho de administração será de três anos e, no caso do presidente, terá início a 1 de Setembro, enquanto os dois vogais já iniciaram funções, nesta sexta-feira, 19 de Agosto.

Com 52 anos e licenciado em Estudos Económicos Aplicados pela Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, Miguel Martín era, até agora e desde 2019, vogal executivo do conselho de administração da Ascendi, onde era responsável pela pasta de desenvolvimento de negócios.

Antes disso, foi administrador executivo da Águas de Portugal, entre 2016 e 2019, e administrador financeiro da SGC Energia, entre 2006 e 2016. Passou, ainda, pela Galp, onde foi director, e pelo Crédit Lyonnais, onde foi director-adjunto.

O novo presidente, determina ainda o despacho assinado por Fernando Medina, fica autorizado a optar pela remuneração que auferia na Ascendi, uma possibilidade prevista no Estatuto do Gestor Público.

Rui Amaral, de 47 anos e com um mestrado em Finanças Aplicadas pela Universidade Macquarie de Sydney, na Austrália, era, desde 2007, director-adjunto no Caixa – Banco de Investimento, instituição de banca de investimento do grupo Caixa Geral de Depósitos. Antes disso, foi subdirector no Banco Millennium BCP Investimento.

Já Maria Rita Granger, licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e com 61 anos, é reconduzida no cargo de vogal de conselho de administração do IGCP, que já ocupava durante a presidência de Cristina Casalinho. Integra os quadros do IGCP desde 1996.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com