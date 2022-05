Miguel Herrera: No sé qué afán de buscar sangre, el único responsable soy yo

Entornointeligente.com /

El técnico Miguel Herrera aseguró que no entiende el afán de «ver sangre» y dejó en claro que en el tema de la alienación indebida de Tigres en el partido de vuelta de la semifinal del Torneo Clausura 2022 el único responsable es él.

«No sé que afán de buscar sangre, pero bueno ya los conozco (a los medios de comunicación), lo dije el día del partido el único responsable soy yo, no hay que buscar quién, yo soy el responsable , hoy agradezco a la directiva me ha respaldado, que ha respaldado el proyecto, con estos jugadores que se han matado, con esta afición, tendré que reconocer mi error, me equivoqué desafortunadamente por el afán de buscar el partido, los goles, se los expliqué al final del partido cómo iba a ser la situación, se los expliqué», aseguró el técnico.

Miguel Herrera dijo que es el único responsable de la alineación indebida de Tigres ante Atlas. «Me parece que no es buscar quién, yo soy el responsable , hay mucha gente que trabajamos aquí y tenemos que estar atentos, no uno u otro, se nos fue a todos en la parte del área técnica y los que están en la cancha, arriba, a todos pero el responsable soy yo , no busquen vueltas, reitero estamos más orgullos que nunca, que estoy en una gran institución que respalda lo que hemos hecho, que se basa en la parte deportiva, lo que hemos trabajado», indicó en conferencia de prensa.

El presidentes de Tigres , Mauricio Culebro , pidió disculpas a los seguidores del cuadro de la UANL por lo sucedido de la alienación indebida y aseguró acatarán la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria.

«Ofrecer una disculpa al la afición por lo concurrido en la semifinal que fue por un error, aceptamos la resolución de la Comisión Disciplinaria, sabemos que no pueden pasar estos tipos de errores, no pueden pasar en una institución como Tigres , reiteramos nuestro compromiso a seguir trabajando dentro y fuera de la cancha para ser mejores día a día», explicó.

Antonio Sancho, Mauricio Culebro y Miguel Herrera en conferencia de Tigres «La sanción ya la impuso la Comisión Disciplinaria, aquí somos un equipo, ganamos todos, perdemos todos y nos equivocamos todos, es momento de darle la vuelta, salir más fuertes de esto y ver lo que viene, que ya es pronto, se acerca el próixmo torneo, vamos a ver para adelante», declaró.

Sobre el futuro del equipo, dijo que continuarán con la planeación a largo plazo y que ya tuvieron su primera reunión entre directiva y cuerpo técnico de cara a la siguiente justa, en la que esperan apuntalar el plantel que tienen.

Antonio Sancho , director deportivo de Tigres , habló sobre el hecho de que en el comunicado de la Disciplinaria se mencionó que el cancerbero insultó a su propia directiva y dijo desconocer por qué se redactó de esa manera el comunicado.

«No sé (por qué se redactó de esa manera), nosotros asumimos las sanciones sobre lo que dictamina la Comisión Disciplinaria, pero hasta ahí. A Nahuel la sanción ya la impuso la Comisión, las cosas internas se quedan entre nosotros, siempre ha sido así y no veo por qué tenga que cambiar ahora», concluyó.

