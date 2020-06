Grabó una canción con ‘Kako ‘

Entornointeligente.com /

Yedgar Leonel no pudo regresar a Las Tablas

Quien se quedó en la ‘Décima provincia’, sin poder regresar a su pueblo, Las Tablas, fue Yedgar Leonel. El influencer, explicó a El Siglo que esta cuarentena lo tomó por sorpresa.

‘No me quise ir para mi casa (Las Tablas) porqué pensé que sería algo pasajero y no se pondrían tan estrictos los ingresos a un pueblo. Ese día estaba en una cantina en La Chorrera, domingo 15, si mal no recuerdo y pues de ahí nos sacaron por lo de los nuevos decretos y restricciones a la aglomeración etc Imagínate sino fue de sorpresa jajaja’, expresó Yedgar.

Al igual que a miles de panameños, su economía se vio afectada, pero no se ha quedado sin recursos.

‘He logrado hacer dinero, pero casi nada comparado a lo de antes, pues si antes cobraba 70 dólares por un history ahora cobro 11 o 15 dólares porque la mayoría son personas que quedaron sin trabajo y testán tratando de conseguir los reales igual que yo. (Algunos con negocios improvisados) Pienso en la ayuda mutua’, manifestó.

Por lo demás, durante estos tres meses, dice que ha podido dormir más y comer más comida casera. ‘Dicen que la comida de la calle engorda, yo digo que la de la casa engorda más porqué uno se sirve el pocotón’. Actualmente reside en La Chorrera, donde lo agarró la cuerentena.

Pocas visitas

Como su trabajo se maneja a través de las redes sociales y visitas a algunos negocios, Yedgar dijo que, en su mayoría están cerrados, así que no le ha tocado salir mucho y cuando lo hace, procura llevar su mascarilla. ‘Tengo una botellita que era de un perfume splash llena de alcohol’, comenta.

Esperando el regreso

Apenas esto pase, nos cuenta Yedgar, irá a visitar a sus familiares, a bautizar a mi sobrina Kailani y también a una cantina, para sentarse a refrescarse, agrega entre risas.

Como recordarán Yedgar participó de 'Guacho de Estrella', en Jelou fue jurado junto al Nini , Yamilka Pitre y Katy Phillips para un concurso de canto en 2018. Además fue nomidado a Revelación del Año en Los Wichi Awards, donde logró mucha exposición en las redes sociales, misma que ha aprovechado hasta hoy.

Este año, aunque todo ha estado en pausa, logró grabar una canción junto a Kako Nieto, que de hecho, fue interpretada por Margarita en Viña del Mar. 'Estuve en digo yo / dices tú un programa de preguntas en Tvn en la franja de cuarentime , también en la esquina en vivo con Víctor Ballesteros (Instagram) y pues tratando de mantenerme cercano a la gente a través de redes sociales', concluyó.

Premio FUE NOMINADO EN SU UNIVERSIDAD COMO MEJOR INFLUENCER Y AHÍ SI GANÓ EL PREMIOS GAMA, A FINALES DEL AÑO PASADO.

