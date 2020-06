Análisis: Johnny Chaves explica por qué va ganando Saprissa 2 a 0 sobre la Liga

Saprissa : Aaron Cruz, Luis José Hernández, Ricardo Blanco, Aubrey David, Alexánder Robinson, Esteban Rodríguez, Michael Barrantes, Mariano Torres, Johan Venegas, Christian Bolaños y Ariel Rodríguez

El estadio Alejandro Morera Soto es el escenario donde se disputa el primer partido de la final del Clausura 2020 entre Alajuelense y Saprissa. El marcador está 2-0 a favor de los morados.

Ariel Rodríguez abrió el marcador en el Morera Soto. / Fotografía: John Durán Ariel Rodríguez anotó el primer gol tibaseño a los 11 minutos, después de un ataque con Christian Bolaños y despeje de Leonel Moreira al que llegó a cerrar el delantero. Después, en el 27′, Esteban Rodríguez aumentó la cuenta con remate de media distancia.

Análisis de Johnny Chaves sobre el primer tiempo Saprissa fue muy superior a Alajuelense en el primer tiempo, pero no solo en el resultado, sino que tácticamente. El incorporar a Esteban Rodríguez en la titular permitió que Michael Barrantes se colocara como central, tanto a la hora de armar, como a la de defender. Los morados le cerraron el centro a la Liga, le hicieron superioridad a Jonathan McDonald y Jonathan Moya, quienes quedaron en una situación de dos contra tres en todo momento, producto del 1-5-4-1 que colocó Wálter Centeno y que le permite no pasar apuros atrás.

Los manudos controlaron la pelota por momentos, pero dejaron mucho espacio para la contra y ante esto la S ha manejado muy bien las fases del juego.

Asimismo, Christian Bolaños ha sido el más dominante, no solo de su equipo, sino del juego en general en la primera parte. Muy buenos movimientos al espacio libre, ganó en velocidad a sus marcadores, buscó asistencias, dio buenos pases finales y manejó a su antojo la banda.

De Saprissa se esperaba la posesión, pero parte del éxito es que defendió muy bien y recuperó fuera de su área para armar las contras. Si bien, Johan Venegas no apareció tanto, Bolaños fue muy dominante. El ajuste de Centeno con el sistema 1-5-4-1 fue una sorpresa.

Greivin Porras, analista arbitral: ‘Hay penal para Saprissa por mano de Zabala’ El analista arbitral Greivin Porras fue claro en que el central del juego, Allen Quirós, debió señalar penal a favor de Saprissa en un centro que sacó Mariano Torres y fue desviado por Facundo Zabala, con su mano derecha.

“Es penal, pero el árbitro no observa la mano, porque Zabala le tapa con su espalda, para él es una jugada complicada, porque no observa el movimiento, yo compruebo que es penal al ver la jugada en televisión. Ahí es responsabilidad de Andrés Arrieta, el asistente, aunque pudo que él interpretara que no fue un contacto intencional”, afirmó.

Ariel Lassiter conduce el balón ante la marca de Ricardo Blanco y la mirada de Mariano Torres. Foto: John Durán Johnny Chaves analiza alineaciones del clásico El técnico nacional hace un balance de los equipos presentados por manudos y morados.

Alajuelense: “Mantiene la línea que le presentó a Heredia en casa. Andrés Carevic parte de sus fortalezas y no hace ninguna previsión especial. Sale con Bernald Alfaro para que apoye a Alex López y lo haga fuerte. Hay que determinar si Allen Guevara y Ariel Lassiter juega a pierna cambiada, o en su perfil natural. Sin embargo, no me sorprende lo que muestra la Liga de inicio, es el equipo más fuerte que tiene y el que ha manejado a lo largo del certamen”.

Saprissa: “Con la ausencia de David Guzmán por lesión, Wálter Centeno apuesta por Alexander Robinson, pero hay que ver si Michael Barrantes hace lo de Guzmán y se mete de central para dar salida. Wálter no podía retrasar a Mariano hasta esa zona y por lo mismo coloca a Esteban Rodríguez, que es la gran sorpresa, pero le puede ayudar a asegurar el control de la medular y a liberar a Michael. Así mismo, queda en evidencia que está pensando en la contra de Alajuelense. Finalmente, Centeno deja fuera de la titular a Manfred Ugalde, quien no ha venido anotando y prefiere dejar a Johan Venegas, quien pesa más, y a Christian Bolaños por sus goles y a Ariel Rodríguez porque está en mejor racha.

Alineaciones Alajuelense y Saprissa se enfrentan en el primer duelo de la final. Wálter Centeno y Andrés Carevic eligieron estos onces.

Así estaba el Morera Soto minutos antes de que se iniciara la final entre Alajuelense y Saprissa. Fotos: Jorge Navarro Alajuelense : Leonel Moreira, José Salvatierra, Junior Díaz, Adolfo Machado, Facundo Zabala, Allen Guevara, Alex López, Ariel Lassiter, Bernald Alfaro, Jonathan Moya y Jonathan McDonald.

Saprissa : Aaron Cruz, Luis José Hernández, Ricardo Blanco, Aubrey David, Alexánder Robinson, Esteban Rodríguez, Michael Barrantes, Mariano Torres, Johan Venegas, Christian Bolaños y Ariel Rodríguez.

