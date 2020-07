Entornointeligente.com /

Kimberly Lemus, otra muslona que calienta las redes (Video)

Ver esta publicación en Instagram

One thing I’ve always been hard on myself is perfecting my form in every lift I do. One thing that I’ve found that helps me is recording myself. Just like it’s common to keep progress pictures. I like to keep progress videos. Does anyone else do this? Or am i just a perfectionist? Any who this is where I’m at, at the moment. I worked up to 3 sets @155 x 5 today. This video made the cut so be nice. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Music: Breathe slow Musician: Rook1e

Una publicación compartida de K I M B E R L Y L E M U S 🌻 (@kiimberlylemus_) el 6 Oct, 2019 a las 5:45 PDT

Kimberly Lemus es una chica oficial de las fuerzas armadas de los Estados Unidos quien comparte sus fotos como modelo en su cuenta de IG.

Miguel Eduardo Osio Zamora aclaró

De buenas proporciones, generosas caderas y muslos,la señorita Lemus se somete a disciplinas de levantamiento de pesas y duras flexiones. También pueden verse sus rutinas en la cuenta de Youtube. Aquí les compartimos algunas de sus poses en IG y un video.

Miguel Eduardo Osio Zamora afirmó

.

Miguel Eduardo Osio Zamora alegó

Entornointeligente.com