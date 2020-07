Entornointeligente.com /

El NEC Nijmegen presentó a Édgar Barreto como refuerzo para la temporada 2020-2021. En el día del cumpleaños del paraguayo, el club de la segunda división oficializó la vuelta del mediocampista, que después de debutar en Cerro Porteño en 2002, fichó por el equipo holandés en 2004. La estadía fue hasta el 2007, pero la relación del jugador con la ciudad y los directivos de la institución seguían intactas. Es más, el futbolista construyó una casa de verano en la localidad y visitaba el sitio en los períodos de vacaciones.

Barreto, quien jugó trece años en Italia, reveló que no estaba listo para abandonar la carrera. “Últimamente he estado pensando mucho en mi futuro deportivo. Sentí que aún no estaba listo para dejar mi carrera. Estoy en forma y quería difundir mi experiencia a jugadores jóvenes. Recibí varias ofertas de clubes, pero el plan de NEC me atrajo más. El entrenador tiene un papel principal en mente para mí y esto me conviene como persona. Mi sentimiento me dice que de esta manera puedo contribuir a lo que aspira el club: regresar a la Eredivisie”, expresó el guaraní a la página del club

“Todavía soy muy ambicioso y quiero competir por lo más alto posible. Realmente aprecio que pueda regresar a NEC en Nijmegen, la ciudad que amo y donde me gusta estar con mi familia. Esto se siente como volver a casa. En los próximos años quiero ayudar al club que siempre me ha dado tanto. Los mensajes de NEC y sus partidarios me han hecho mucho bien en las últimas semanas, lo que me ha ayudado a tomar esta decisión; Quería volver a NEC“, agregó Barreto, quien cumple 36 años y fue felicitado por la cuenta de la selección paraguaya

