Miguel Cuevas desafía a “escrachadores”

Entornointeligente.com / El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, manifestó este miércoles que es un perseguido político y se declaró inocente, pese a que el origen de sus bienes son poco claros. Desafío a los escrachadores a que vayan a su departamento y advirtió que no podrá atajar a la gente que le apoya en Paraguarí.

“Le pido a esa gente que vayan a escracharme, quiero que vayan y pregunten por mí en mi departamento de Paraguarí. No en mi ciudad, en mi departamento”, dijo el legislador durante la sesión de la Cámara Baja.

Sostuvo que cuanta con el apoyo con varios intendentes del departamento de Paraguarí, quienes le dan su respaldo sin ser obligados ya que están con él mediante su esfuerzo y trabajo por la comunidad y la gente.

Destacó que casi no se queda por Asunción porque apenas finaliza sus labores como parlamentario y ya se va a su ciudad para trabajar por y con la gente. Resaltó que no tiene descanso en el interior por su rol de diputado.

“Mediante trabajo logramos lo que logramos. En mi departamento no hay pedido de pérdida de confianza como pidió un colega, eso no se compra, no se le compra a la gente. Actualmente ya terminó la compra de votos”, agregó.

La investigación contra Cuevas ingresa en una nueva fase con la inclusión de dos agentes caracterizados en los temas referidos a corrupción, como son René Fernández y Liliana Alcaraz, al apartarse Irma Llano por motivos de salud.

Varios allanamientos se realizaron días pasados por el Ministerio Público en propiedades del presidente de la Cámara de Diputados, quien es investigado por los supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, lesión de confianza y cobro indebido de honorarios de la esposa del mismo. La Fiscalía detectó un total de 14 inmuebles que pertenecen al legislador, tras acceder a su declaración jurada de bienes.

