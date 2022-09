Miguel Cairo: «Hay que aprender a manejar la personalidad de los peloteros» | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Miguel Cairo se convirtió en el tercer manager venezolano, al frente de un equipo de Grandes Ligas. En su entrevista para Meridiano, el timonel del equipo ubicado en el sur de Chicago explicó su nuevo rol con la organización. Uno que ocupó de forma un tanto fortuita, debido al estado de salud del manager Tony LaRussa.

El venezolano emprendió un largo pero fructífero camino como coach y desde las oficinas para alcanzar las Grandes Ligas. Con una forma definida por su experiencia con varios managers de experiencia, el criollo afronta este reto para darle el pase a la postemporada a los Medias Blancas.

Pregunta: Solo tres venezolanos han sido nombrado manager de manera oficial, ¿Que sientes ante este importante hecho para Venezuela?

Respuesta: Es un honor, para mi hacerle la suplencia a Tony LaRussa es como un sueño hecho realidad. Por supuesto no en estas circunstancias que ha tenido algunos problemas médicos, pero representar a Venezuela y otro venezolano al frente como manager en Grandes Ligas es grandioso. Bien contento de estar representando a mi país.

P: ¿Cómo ha sido su relación con Tony LaRussa? Se puede decir que es como un padre para usted?

R: Tuve la oportunidad de jugar para él y ahora como coach de banca, ser parte de su staff es un honor. Tenerlo como mentor y como amigo, porque somos bastante amigos. Mira, he aprendido una barbaridad con él, como manejar el clubhouse y las personalidades. Muchas cosas que algunos manager no se dan cuenta y son cosas que los detalles de la forma que él maneja he aprendido mucho con él.

P: ¿Cuándo comenzó esta carrera como técnico se imaginó que tan rápido hubiera sido nombrado mánager interino de un equipo de Grandes Ligas?

R: Sinceramente, desde que me retiré del beisbol en el 2012, tuve la oportunidad de Walt Jocketty para ser asistente. La primera cosa que le pedí, fue aprender cómo se manejaba y como hacían ellos los movimientos. Toda la parte que era de la oficina. Yo jugué beisbol y uno sabe del juego, pero quería saber de los movimientos y el player development, que son los jugadores de ligas menores. Después pasé a ser coordinador de infield de los Yankees en MiLB. Fueron varios pasos que quise hacer para llegar a ser coach en las Grandes Ligas. Gracias a Dios me ha salido como yo lo he querido hacer.

P: ¿Cómo es la preparación desde lo mental para abordar este tipo de responsabilidad?

R: Prácticamente es algo que aprendí, tuve la oportunidad de preguntar y sobre todo tuve managers buenos como Salón de la Fama. Lo primero es aprender a manejar la personalidad de los peloteros, los egos, son 26 peloteros con diferentes personalidades y tener un buen coach de pitcheo. Los instructores que tenemos aquí son bastante buenos, lo estamos haciendo en conjunto y todos han aportado un granito de arena para salir adelante.

P: En Chicago hablan del buen ambiente del clubhouse con usted como mánager, ¿Cuáles son las claves para lograr esto?

R: Honestidad y comunicación, esas son mis dos claves.

P: ¿Cómo se define como mánager? ¿Qué tipo de beisbol le gusta jugar?

R: Me gusta ser agresivo pero a la misma vez, hay que dejar jugar a los peloteros. Que las cosas pasen pero siempre buscar el punto de agresividad. Todo para poner al otro equipo en tensión que lo hagan el error. Esa es la parte de mi juego. Para mi, la sabermetría es un balance. La información es increíble pero a veces, es mejor simplificar para que sea mejor para los peloteros.

P: ¿Le gustaría en algún momento de su carrera dirigir en la LVBP?

R: Por supuesto, tuve la oportunidad de hacer una entrevista con los Tigres del Licey en Dominicana. No me dieron el trabajo, pero me encantó la conversación con los gerentes y la directiva. Me encantaría ser manager en Venezuela.

P: ¿A qué equipo le gustaría defender en el circuito criollo?

R: No tengo un equipo de preferencia, lo importante es tener la oportunidad de dirigir. El que me dé la oportunidad, conversaremos.

P: Los Medias Blancas se encuentran en la pelea por la postemporada. ¿Qué le falta al equipo para terminar de despegar?

R: Mantenernos consistentes, hacer las pequeñas cosas del beisbol y es lo que estamos tratando de hacer ahora mismo.

P: ¿Cuál es la mejor forma de manejar a un cuerpo de lanzadores a este punto de la temporada?

R: Una cosa que aprendí de Tony (LaRussa), Dusty (Baker) y Joe Torre. Hay que prestar atención al juego, ver todos los innings. Hay que detectar si fue un inning duro para él o un inning suave. Tu vas chequeando todo y desde ahí tu tomas la decisión.

Lee también: ¿Cuál es el récord de los managers venezolanos en Grandes Ligas?

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com