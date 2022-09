Miguel Cairo asume las riendas de los Medias Blancas de Chicago

Entornointeligente.com /

El entrenador de banca de las Medias Blancas de Chicago, el venezolano Miguel Cairo, será el nuevo mánager encargado de la novena luego de que el estratega Tony La Russa estará fuera, de manera indefinida, por un problema de salud no especificado.

La Russa, de 77 años, por recomendación médica, no estuvo presente en el juego que su equipo perdió este martes 9-7 ante Kansas City.

El equipo indicó que se someterá a más pruebas de salud en Arizona con un médico personal «en los próximos días».

El entrenador de banca, el venezolano Miguel Cairo, seguirá fungiendo como mánager interino mientras La Russa esté fuera, reseñó el portal de la MLB.

«Es increíblemente difícil», dijo el jardinero Andrew Vaughn. «Realmente no tenemos mucha información de lo que está ocurriendo».

Poco antes del primer lanzamiento, el martes se dio a conocer la ausencia de La Russa. El integrante del Salón de la Fama no había tenido señales de problemas de salud durante la sesión con reporteros antes del juego y mientras hablaba con el gerente general Rick Hahn y el exlanzador de los Atléticos de Oakland Dave Stewart antes del juego.

La Russa está en su segunda temporada en su segunda etapa al frente de Chicago. El club inició el año con aspiraciones al campeonato, pero actualmente es una de las grandes decepciones del béisbol.

Antes del segundo encuentro de la serie ante los Reales, las Medias Blancas suman cinco derrotas seguidas y tiene foja de 63-66. En el Guaranteed Rate Field se escuchan gritos de: «¡Despidan a Tony!».

La Russa, quien es cercano al director ejecutivo de las Medias Blancas, Jerry Reinsdorf, resultó una sorpresiva contratación en el 2020. El año pasado llevó al equipo al título de la División Central de la Liga Americana.

Comenzó su carrera como mánager con las Medias Blancas en la temporada 1979. Ganó la Serie Mundial con Oakland en 1989 y San Luis en el 2006 y 2011.

La Russa y Sparky Anderson son los únicos mánagers que han ganado la Serie Mundial al frente en la Liga Americana y Nacional.

El estratega fue incluido en Cooperstown en el 2014. Recibió su primer trabajo como mánager a los 34 años, cuando las Medias Blancas lo promovieron de la Triple-A para reemplazar al despedido Don Kessinger. Inició ese agosto y llevó al equipo a tener foja de 522-510 en casi ocho temporadas.

