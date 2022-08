Miguel Cabrera sopesa si jugará el próximo año

Entornointeligente.com /

Miguel Cabrera reveló la tarde de este jueves 4 de agosto que se encuentra muy afectado físicamente y dejó traslucir la posibilidad de retirarse como jugador activo este mismo año.

«No me siento bien en este momento. Estoy tratando de hacer todo lo posible para salir y jugar, pero no me siento muy bien en este momento», señaló el estelar pelotero venezolano al periodista Evan Petzol, quien cubre la fuente de los Tigres de Detroit.

Cabrera no especificó cual molestia en particular está afectándolo, pero le dijo a Petzol que hablará con su agente, el gerente general del equipo, Al Ávila, y «todo el mundo», incluyendo su familia, antes de tomar una decisión sobre la temporada de 2023.

