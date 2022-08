Miguel Cabrera rompe el silencio sobre su salud y futuro profesional

Entornointeligente.com /

Por El Fildeo

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! A través de una entrevista con el periodista Evan Petzold, Cabrera manifestó sobre su situación actual y en efecto no está del todo saludable en la temporada 2022 de MLB con los Tigres, razón por la que algunos días recibe descanso por parte del equipo.

«No me siento bien ahora mismo. Estoy tratando de hacer todo lo que pueda para salir y jugar, pero no me siento muy bien en este momento», dijo Cabrera.

Además, el histórico pelotero venezolano de los Tigres habló sobre su futuro en las Grandes Ligas, dejando claro que hablará con su agente, el director general Al Ávila y todos en la organización antes de tomar una decisión sobre su estatus para la temporada 2023.

Con 39 años, Cabrera si, ha acarreado con esa dificultad en las rodillas, pero también ha demostrado que es de los mejores bateadores de todas las Grandes Ligas, tanto así que este 2022 es el líder ofensivo de su equipo, teniendo otros grandes peloteros en el roster.

Por otro lado, «Miggy» debe tener presente que los Tigres tienen pocas posibilidades de acceder a la Postemporada 2022 y por eso será llevado con calma, para terminar saludable y enfocarse en el próximo año, en caso de decir seguir activo en Las Mayores.

Para leer más ingrese AQUÍ

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com