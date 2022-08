Miguel Cabrera reveló cuándo se retirará de las Grandes Ligas

Entornointeligente.com /

Cabrera llamó la atención de todos los reflectores el día de ayer cuando una entrevista con Evan Petzold, «Miggy» dio información sobre su estado físico en la presente temporada del mejor béisbol del mundo. Dicho reporte indicaba que el venezolano presenta problemas tanto es su espalda como en su rodilla lo que acorta su tiempo de juego con la organización bengalí.

«El de La Pradera» indicó que no se sentía del todo bien y que hablaría con su agente, con Al Avila y con todos en la organización antes de tomar una decisión. Pero no esperó mucho y mediante el reporte de McCosky, Cabrera sentenció que no tiene intenciones de retirarse este año y que para la temporada que viene estará presente en el Big Show. «De ninguna manera voy a renunciar. El próximo año voy a estar aquí». Dijo Miguel Cabrera.

«No way am I going to quit…Next year I’m going to be right here.» —Miguel Cabrera https://t.co/SxMzWzGAUo

— Chris McCosky (@cmccosky) August 5, 2022

El criollo se apega a su plan inicial que jugar hasta la temporada 2023, retirarse después de la campaña que viene tiene sentido desde una perspectiva de tiempo considerando que tiene contrato hasta esa temporada con opciones mutuas para 2024 y 2025. Ganará 32 millones de dólares en lo que parece ser su última temporada a los 40 años.

