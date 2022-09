Miguel Cabrera regresaría a los Tigres en la serie ante los Orioles de Baltimore

Entornointeligente.com /

Este sábado, el bateador designado de los bengalíes realizó una práctica de bateo, visualizando su regreso para este lunes en el inicio de la serie ante los Orioles de Baltimore.

Per A.J. Hinch, Miguel Cabrera took early BP today and felt good. He'll do the same routine inside tomorrow. A few more tests to clear, but Tigers aren't ruling out Cabrera returning in Baltimore.

— Cody Stavenhagen (@CodyStavenhagen) September 17, 2022

El manager de los Tigres, A.J. Hinch, dijo que Cabrera volverá a tomar una práctica de bateo este domingo para saber si su bíceps está totalmente recuperado.

El movimiento más razonable sería dar de baja a Cabrera por lo que resta de temporada, ya que forzar su salud podría dejar graves consecuencias de cara a la campaña de 2023, la última de su contrato con los Tigres por 32 millones de dólares. No obstante, todo parece estar consensuado para que regrese y tome más turnos en 2022.

Cabrera tiene pensado jugar su última temporada en la MLB, cumpliendo a cabalidad su acuerdo en Detroit. No obstante su salud tendrá la última palabra. Y es que hasta su participación en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023 con Venezuela está en vilo por las mismas razones.

Con información de Fansided

