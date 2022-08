¡Miguel Cabrera jugará en 2023! «Aquí estaré, de ninguna manera voy a renunciar» – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Calma pueblo, Miguel Cabrera no va a retirarse, al menos no por ahora. El toletero venezolano oriundo del barrio La Pedrera en su natal Maracay expresó este viernes 5 de agosto que no planea renunciar a su carrera con Tigres de Detroit y que por el contrario cumplirá con su contrato el año entrante.

«De ninguna manera voy a renunciar. El próximo año voy a estar aquí», le dijo «El Marciano» al periodista especializado en beisbol Chris McCosky.

La contesta de Miguel Cabrera y que despeja muchas dudas, surge después de un intenso jueves 4 de agosto donde el slugger criollo detalló que no se sentía bien físicamente y que conversaría sobre su estatus con la gerencia bengalí.

Dichas declaraciones se interpretaron como una especie de camino anunciado hacia el retiro, por lo que toda la prensa venezolana e internacional; destacó su sentir como el sendero inequívoco que conducían hasta sus últimos turnos en Las Mayores.

Con su condición aclarada, después de una álgida jornada; la súper estrella venezolana con más de 3.000 hits en Grandes Ligas, bromeó mientras era entrevistado por segundo día consecutivo para concluir con un sonoro:

«Cumpliré mi contrato y el 2023 será mejor», apuntó.

Miguel Cabrera talked about the seriousness of his knee pain and the uncertainty of his future on Thursday. On Friday he wanted to make one thing more clear: 'No way am I going to quit' until after 2023 https://t.co/UfSLwmkEUj via @detroitnews

— Chris McCosky (@cmccosky) August 5, 2022 Miguel Cabrera aclara: 2023 será mejor 24 horas antes, el propio Miguel Cabrera le había confesado al comunicador social Evan Petzold, lo siguiente: «No me siento bien ahora mismo. Estoy tratando de hacer todo lo que pueda para salir y jugar, pero no me siento muy bien en este momento» , palabras que sonaron muy fuerte entre la concurrencia nacional.

Cabrera estableció en ese momento para el joven periodista que hablaría con su agente, el director general Al Ávila y todos lo involucrados en la organización Tigres de Detroit; antes de tomar una decisión sobre su estatus para 2023.

Miguel Cabrera: «I don’t feel well right now. I’m trying to do whatever I can to go out there and play, but I don’t feel really good right now.»

Cabrera will talk with his agent, general manager Al Avila and «everybody» before making a decision about his status for 2023. #Tigers

