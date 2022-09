Migranti Messico: trovate 266 persone stipate in tre camion

Entornointeligente.com /

CITTÁ DEL MESSICO. – Agenti dell’Istituto nazionale per le migrazioni (Inm) del Messico hanno identificato ieri 266 migranti, fra cui almeno 20 minori non accompagnati, provenienti da sette Paesi, che viaggiavano stipati nei semirimorchi di altrettanti autoarticolati, presumibilmente in direzione della frontiera con gli Stati Uniti.

L’Inm in un comunicato ha reso noto di aver ricevuto una telefonata anonima in cui si segnalava il trasferimento di adulti e bambini in veicoli con rimorchio in una zona del comune di Galeana, nello Stato di Nuevo León. A una verifica, «sono state individuate tre unità, di cui una senza targa, che sono state fermate per un’ispezione che ha immediatamente evidenziato la presenza dei migranti».

«Alcuni viaggiavano in piedi, altri in ginocchio e altri ancora seduti a gambe incrociate su assi con cui era stato costruito un secondo piano all’interno del semirimorchio, scrive l’ente messicano. A causa dell’alto numero di migranti e delle condizioni di sovraffollamento gli agenti hanno disposto il loro trasferimento presso un centro di raccolta di Galeana.

Un censimento disposto dall’Inm ha stabilito che del totale di 266 migranti, 80 provenivano dal Guatemala, 78 dal Nicaragua, 48 da El Salvador, 26 da Cuba, 19 dall’Honduras, 13 dall’Ecuador e due dalla Repubblica Dominicana. Per lo più erano persone che viaggiavano individualmente, 62 si muovevano in un nucleo familiare, mentre 20 erano minori non accompagnati.

