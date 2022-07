Migrantes venezolanos protestan en México para exigir entrega de permisos temporales

Entornointeligente.com /

21-07-22.-Cientos de migrantes se manifestaron este miércoles interrumpiendo el paso en la calle que conduce a las instalaciones de las oficinas de regularización migratoria del Instituto Nacional de Migración de México en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, fronteriza con Guatemala. La protesta ocurrió un día después que las autoridades reconocieron que esa oficina está colapsada por la llegada masiva de migrantes de Tapachula, quienes buscan obtener documentos de estancia temporal y visas humanitarias para movilizarse a la frontera norte de México y luego cruzar a Estados Unidos. Los migrantes se hicieron de vallas metálicas y un señalamiento vial para bloquear el paso de vehículos y de personas, una medida de presión con la que buscan que las autoridades los atiendan. Desde la 1.00 pm, los extranjeros mantienen cerrada esa vialidad y se han hecho palabras con los automovilistas que se han mostrado inconformes por el cierre de esta avenida. «El bloqueó lo hacemos porque las personas de INM nos dicen que no tienen sistema todos los días. Nosotros no queremos residencia en México, nuestro destino es Estados Unidos», dijo a EFE Roy Herrera, migrante venezolano con 20 años de edad, quien pidió la intervención del Gobierno mexicano para transitar de manera segura en el país. Los hechos en Tapachula El venezolano señaló que las autoridades de migración «no dicen nada y tampoco dan información» sobre el proceso a seguir para obtener los permisos temporales que les permitan transitar de manera legal en el país. Otra migrante de Venezuela, Mariali Pérez, dijo que decidieron manifestarse este día porque están desde las 9.00 am esperando atención y no han tenido respuesta del INM. La información que ha recibido es que tienen que dirigirse a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Interior) para iniciar su trámite y después asistir a las oficinas de migración. Horas antes, un grupo de migrantes irrumpió de forma violenta en las oficinas migratorias, derribaron las vallas metálicas que habían instalado agentes de la Guardia Nacional y llegaron hasta la puerta principal del edificio. Un grupo numeroso de mujeres con niños se organizó y cruzó las vallas de seguridad que mantenía la Guardia Nacional, que se encarga de brindar la seguridad a las instalaciones de las oficinas donde se tramitan los documentos. Los migrantes comenzaron a empujar y derribaron las vallas metálicas y corrieron al acceso principal, donde se formaron, pero no encontraron respuesta de las autoridades. La demanda generalizada de los migrantes era: «¡Permisos, permisos, queremos irnos, estamos aquí de paso». Sin respuesta Los extranjeros se han mostrado inconformes y molestos porque llevan más de una semana en situación de calle y su mayor preocupación son niños y mujeres que están enfermos. Personal de Protección Civil y agentes de la Guardia Nacional tratan de contener el desorden y que la población se mantenga en calma, pero el lento proceso de las autoridades migratorias es lo que provoca el caos. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) ha detectado a cerca de 1,4 millones de indocumentados en lo que va del año fiscal 2022, que inició en octubre. Además, México recibió un récord de más de 58 mil solicitudes de refugio en la primera mitad de 2022, un incremento anual de casi 15%, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) del Gobierno.

