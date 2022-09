Migrantes climáticos fogem da seca no Sul do Iraque, mas não encontram refúgio nas cidades

Entornointeligente.com /

O que acontece quando a terra seca?

O mundo inteiro está a enfrentar esta questão; o Iraque está já a conhecer as respostas.

Inicialmente, os agricultores e os pescadores tentaram permanecer. Mas, um por um, chegaram a um ponto em que não podiam mais. A migração começa lentamente, mas o êxodo para as cidades avoluma-se rapidamente e, à medida que as temperaturas aumentam, também crescem as tensões.

As Nações Unidas descrevem o Iraque como o quinto país mais vulnerável às alterações climáticas. A temperatura aumentou 1,8 graus Celsius em três décadas, de acordo com a organização científica sem fins lucrativos Berkeley Earth, bem acima da média global. No Verão, o mercúrio chega regularmente aos 50 graus. O calor queima as colheitas e seca as zonas húmidas do Sul do Iraque.

Barragens a montante, na Turquia e no Irão, reduzem o fluxo do rios Tigre e Eufrates, e uma maré salgada está a subir para Norte desde o Golfo Pérsico, envenenando a terra – e os empregos que antes dependiam dela.

No Iraque, em especial no Sul, as alterações climáticas estão a forçar as famílias a vender o gado e a partir para os centros urbanos, como a maior cidade da região, Bassorá, em busca de emprego e de melhores serviços básicos.

Mas não bem recebidos lá.

Quando interrogado recentemente sobre os recém-chegados, um lojista de Bassorá franziu o sobrolho em sinal de desdém. «Não nos envolvemos com essa gente», disse.

Os problemas de Bassorá são um sério aviso: à medida que o futuro de um mundo com aquecimento global se vai transformando numa realidade de cidades mais quentes, e com maior concentração de habitantes, a falta de preparação para enfrentar estes desafios vai exacerbar o descontentamento que já está a desgastar o tecido social.

Sem infra-estruturas Bassorá já foi uma das jóias da coroa do Iraque, um pólo comercial próspero, onde o viajante do século XIV Ibn Batuta observou: «Não há nenhum outro local no mundo que tenha mais palmeirais». Mais recentemente, os seus canais de água doce e pontes elegantes fizeram com que fosse comparada a Veneza.

Mas décadas de sanções norte-americanas e guerra, combinadas com o peso da corrupção e governação negligente, deixaram as infra-estruturas de Bassorá incapazes de sustentar de forma adequada os seus dois milhões e habitantes – e ainda menos a maré viva de migrantes climáticos que nela procuram refúgio.

Foto Qusay Ali, que foi despedido da petrolífera estatal, com quatro dos seus filhos e um sobrinho, na sua casa, em Bassorá Younes Mohammad/<i>The Washington Post</i> O petróleo é o motor da economia iraquiana, e Bassorá fica no coração da zona onde a maior parte dele é extraído no país. Mas os habitantes não parecem tirar grande benefício do dinheiro que é feito com a exploração petrolífera. Grandes extensões da cidade não têm iluminação pública ou estradas alcatroadas. Em 2018, a água que abastece a cidade ficou tão poluída que se tornou tóxica.

De acordo com os números oficiais, a província de Bassorá tem uma população de mais de três milhões de pessoas – um aumento de pelo menos 20% em dez anos. E a maior parte desse crescimento aconteceu em áreas urbanas.

As autoridades iraquianas não tentaram ligar a constelação cada vez mais alargada de comunidades informais a qualquer rede de serviços básicos, nem deram passos significativos para resolver os problemas de má gestão e falta de água que estão a causar a migração do campo para a cidade.

Para quem mora em meios urbanos há muito tempo, os recém-chegados representam uma pressão adicional sobre as infra-estruturas que já são fracas. Os políticos aproveitaram-se da situação para culpar «infiltrados» pela situação desesperada – em vez de reconhecerem as suas próprias falhas.

Terra perdida para a seca Em muitos locais do Sul do Iraque, as famílias dizem que a sua migração é algo existencial: as suas hipóteses de sobrevivência estão a evaporar-se juntamente com a água. Num estudo feito pelo Instituto de Refugiados Norueguês no ano passado, 40% dos agricultores em todo o país relataram ter perdido quase toda a sua colheita de trigo.

A cada Verão que passa, as famílias fazem novas tentativas para ficar mais alguns anos nas suas terras. Abandonam uma cultura para se focarem na sobrevivência de outra, ou apostam as últimas economias para plantar novas culturas. Recentemente, na cidade de Abu al-Khaseeb, Malik Ali Abdulkareem esmagava um quiabo ressequido entre os dedos, enquanto apontava para uma pilha de carcaças de metal nas margens do rio.

«É com estes barcos que agora ganhamos dinheiro», disse ele. «Cortamo-los e vendemo-los como ferro-velho, mas o dinheiro…» Deixou a frase pendurada. «É quase nada, mesmo. E tenho 16 pessoas para alimentar.»

Os seus braços queimados pelo sol apresentam queimaduras deixadas pelo maçarico de corte. Um amigo perdeu um dedo. Os homens também sabem que não os barcos velhos não vão continuar a chegar ali barcos velhos para sempre.

As redes sociais estão cheias de fotos que mostram búfalos mortos na lama seca das zonas pantanosas do Sul do Iraque, e a quinta e Abu al-Khaseeb não é excepção. Muitos agricultores das redondezas perderam animais.

«Aqui não há futuro», diz o agricultor Ammar Jassim Mohammed, num tom mais exasperado do que o do seu amigo. «Está toda a gente a ir-se embora.»

Vidas na sombra É difícil obter números rigorosos sobre migração na cidade de Bassorá, porque os recém-chegados vivem nas sombras, de muitas maneiras. As suas habitações improvisadas são construídas em terra seca e não têm água nem electricidade. Grupos de apoio social dizem que é menos provável estas famílias terem acesso às escolas ou às infra-estruturas de saúde da cidade do que os outros habitantes.

Foto Poços de petróleo junto ao rio Shatt al Arab, em cujas margens, perto de Bassorá, um pastor trouxe as suas ovelhas para pastar Younes Mohammad/<i>The Washington Post</i> Num estudo recente, investigadores da Organização Internacional para as Migrações, um órgão das Nações Unidas, descobriram que 12% dos residentes tinham chegado a Bassorá durante a última década. A maior parte foi para a cidade devido à escassez de água e falta de oportunidades económicas. O número é ainda maior noutras cidades do Sul do Iraque, como Shatrah e Amarah.

Embora tenham sido propostas medidas como uma melhor gestão dos sistemas de irrigação, a construção de uma barragem e de uma estação de tratamento de águas, para aliviar a crise de água da região, os decisores políticos dizem que não há fundos suficientes para estes projectos.

«Os ministérios não são sérios nem rápidos. Estamos a discutir uma barragem desde 2009», disse Dergham al-Ajwadi, vice-governador da província de Bassorá.

Quando chamam ‘infiltrados’ aos migrantes, isso tem um impacto tão grande como se fosse discriminação racial Kadhim Atshan, líder comunitário de um bairro de lata em Bassorá Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Números compilados pela Directoria Ambiental do Sul de Bassorá sugerem que a degradação da água na província teve custos para o Iraque, só em 2018, de 400 milhões de dólares, em animais mortos, palmeiras e culturas perdidas.

E como as temperaturas continuam a subir, a fuga do campo para as cidades está a acelerar-se.

As famílias trazem blocos e tectos de plástico para construírem as suas habitações informais», disse Kadhim Atshan, responsável por Dour al-Qiyada, um bairro de lata em Bassorá construído por várias vagas de migrantes. «Mas depois percebem que não há empregos, que não têm acesso a serviços básicos, que só podem contar consigo próprios», explica.

«Estamos a sufocar» Num dia escaldante na zona sobrepovoada de Hayyaniyah, em Bassorá, Raed Awdeh, de 45 anos, interrogava-se sobre o que fazer à vida. Contou que se tinha mudado para Bassorá na semana anterior, mas embora a sua família tivesse um tecto onde dormir, não tinham ideia nenhum do que fazer a seguir. «Não fazemos ideia de como podemos instalar-nos», disse ele, a raspar nervosamente na unha do polegar. A sua família de seis pessoas depende da sua capacidade de encontrar um trabalho na construção civil, mas ele já sofreu uma insolação num emprego que conseguiu numa obra.

«Estamos a sufocar», disse ele. «Consigo um trabalho talvez um dia em cada semana. Como é que nos vamos arranjar aqui?»

Mas estas preocupações são partilhadas por muitos habitantes de Bassorá que vivem há muito tempo na cidade.

Qusay Ali, de 40 anos, disse que trabalhou para a empresa petrolífera estatal durante três meses antes de ter sido despedido, juntamente com centenas de outros trabalhadores.

Agora, as contas estão a acumular-se e ele mal consegue alimentar a família, mesmo depois de ter tirado as duas filhas da escola. Na esperança de recuperar o seu emprego, este pai de cinco filhos juntou-se aos protestos que se realizam todos os dias às cinco da manhã frente à petrolífera estatal em Bassorá – um último recurso.

Foto A cidade de Bassorá, num dia de tempo muito quente este Agosto Younes Mohammad/<i>The Washington Post</i> «O que é que se pode esperar de um homem que disse às suas filhas que já não podem ir à escola, um homem que não pode pagar a cirurgia que o seu pai precisa», diz Ali, no interior da sua casa de tijolos amarelos, quente como um forno, que a sua família partilha com outras quatro.

Na sua opinião, os migrantes estão a tornar a situação pior, e ele sente que a maré lenta de pessoas a chegar todos os dias está a mudar a cidade. «A mentalidade deles é diferente; não sabemos como lidar com eles», contou. «Não respeitam as nossas leis.»

Décadas de negligência do Governo em relação às zonas rurais, em particular no sector da educação, fazem com que muitos dos migrantes sejam analfabetos. Os agricultores que toda a vida trabalharam duro a cultivar a terra têm dificuldade em entrar no mercado de trabalho formal da cidade. Em vez disso, aceitam empregos temporários na construção, ou como condutores de camiões, ou vendedores ambulantes. E os seus hábitos e atitudes entram em colisão com os dos seus primos da cidade.

Nas áreas informais onde habitam há taxas de crime mais elevadas, de acordo com responsáveis pela segurança. Ammar Shaker Fajr, que dirige o Ministério Público de Bassorá, estimou que cerca de 60% dos casos de droga que recebe envolvem detenções feitas nos novos bairros de lata da cidade.

Com o assunto dos migrantes a tornar-se cada vez mais contencioso, os líderes políticos no Sul do Iraque começaram a atribuir-lhes culpas pela taxa de crimes de Bassorá, bem como por outros problemas.

Em 2018, o governador da província de Bassorá, Asaad Abdulameer al-Eidani, ganhou popularidade com uma medida que vedava a residência na cidade a pessoas que não pudessem apresentar provas de serem proprietários da sua casa. Desde então, esta lei tem marcado as manifestações de hostilidade para com os migrantes.

Esta retórica forneceu uma espécie de válvula de escape para os políticos de Bassorá, que se têm tornado cada vez mais impopulares. Há alguns anos, houve grandes manifestações contra a corrupção e o desemprego , que foram esmagadas com uma força brutal. Desde então, todos os verões há protestos contra o falhanço das autoridades em garantir o acesso a serviços básicos.

«Os políticos locais usam o fluxo de migrantes para justificar a sua má governação», diz Maha Yassin, uma cientista climática do Instituto Clingendael, nos Países Baixos, que é de Bassorá.

Aqui não há futuro. Está toda a gente a ir-se embora Ammar Jassim Mohammed, agricultor Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Marginalização Quando uma operação policial contra um alegado traficante de drogas resultou em mortes no Verão de 2019, Eidani prometeu que a cidade demoliria «todas as casas que abrigassem um criminoso que venha de fora da província», e que esta acção era para o bem «do povo de Bassorá».

«Todos os crimes na cidade estão a ser cometidos por migrantes», afirmou, em comentários na televisão. «Temos de nos unir contra isto.»

Mas Yassin disse o mesmo que outros responsáveis na província da Bassorá têm defendido: a marginalização das pessoas que vivem nas zonas informais da cidade está a fazer aumentar os crimes.

«É assim que se conduz as pessoas para a criminalidade, discriminando-as», diz Yassin. «Têm de viver em zonas informais, onde não há serviços públicos nem empregos. Dessa forma, criam-se problemas sociais.»

Em Dour al-Qiyada, Atshan, o líder da comunidade, diz estar preocupado por ver que a atitude das autoridades está a piorar a situação.

«Quando chamam ‘infiltrados’ aos migrantes, isso tem um impacto tão grande como se fosse discriminação racial», refere. «Ninguém nos dá nada. Acreditem, toda a gente que vive aqui está apenas a tentar ganhar a vida.»

Quando uma onda de calor forçou o encerramento da rede eléctrica em Bassorá, em Agosto, ficaram mergulhadas na escuridão tanto as casas dos migrantes e das pessoas que há muito tempo vivem em Bassorá. Milhões de pessoas passaram noites sem dormir, cobertos de suor e às escuras. À meia-noite, ainda estão 38 graus. As crianças choravam na casa sobrelotada de Ali, contou ele, e as relações entre os adultos estavam tensas. No bairro de lata de Awdeh, ele sentia-se asfixiar com o calor de cada vez que respirava.

As autoridades atribuíram as culpas pela falta de electricidade ao calor extremo e aumento da procura de energia. Mas mesmo quando a rede eléctrica voltou a funcionar, os habitantes continuaram a ter de depender de geradores privados, que exalam fumos, para ter o mínimo de conforto: ventiladores fracos e luzes brancas que piscavam com a corrente instável.

Apesar disso, a indústria eléctrica iraquiana é bastante lucrativa. E as autoridades não responderam a perguntas sobre a ausência de planos para actualizar a rede eléctrica. Os moradores, no entanto, dizem temer pelo que serão os próximos verões, se não forem feitas melhorias na rede.

O que é que se pode esperar de um homem que disse às suas filhas que já não podem ir à escala, um homem que não pode pagar pela cirurgia que o seu pai precisa mesmo? Qusay Ali, desempregado Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Recentemente, num dia em que o calor tremeluzia no asfalto da cidade, um riquexó motorizado avançava lentamente, vindo de um bairro de lata para uma área com grandes engarrafamentos de trânsito. «Os meus sonhos neste país estão a ser vividos por um cão na Europa», escreveu a branco o proprietário do riquexó na capa de lona que protege os passageiros.

