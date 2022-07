Migraciones inicia atención al público en el MAC Lima Norte

Entornointeligente.com /

La nueva sede se encuentra en el segundo piso del Centro Comercial Mall Plaza de Comas, ubicado en la avenida Los Ángeles, urbanización El Álamo, Comas. Las atenciones a los viajeros serán hasta el miércoles 27 de julio y se realizarán de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Los usuarios que viajarán por motivos de Fiestas Patrias deben llevar su boleto de viaje y el pago de la tasa de S/ 98.60, en el Banco de la Nación. Asimismo, no deben tener multas electorales y tienen que presentar su último Documento Nacional de Identidad (DNI) emitido por Reniec. Más en Andina: ??¿Dónde tramitar tu pasaporte ante un viaje programado dentro de 48 horas? https://t.co/SKFZo0V2dc Además de la sede central de Breña de Migraciones, usuarios pueden acudir a los centros MAC y algunos municipios pic.twitter.com/HepRDkREAv

Publicado: 22/7/2022

