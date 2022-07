Migraciones: dónde tramitar tu pasaporte ante un viaje programado dentro de 48 horas

Entornointeligente.com /

«Si tienen un viaje programado dentro de las 48 horas, pueden acercarse a los MAC de Bellavista, El Agustino, Atocongo, Jockey Plaza y a los municipios de La Molina y de Ventanilla . Quiero insistir en que la atención en esos locales es exclusivamente para quienes han sacado cita en dichos lugares o para quienes viajan en el plazo señalado», precisó. Puedes leer: Migraciones: desde hoy 20 de julio atenderá las 24 horas a viajeros por Fiestas Patrias El funcionario recordó que desde ayer (hasta el 27 de julio) la atención en la sede central de Migraciones, Breña, se realiza de lunes a viernes las 24 horas del día y los sábados y domingos de 8 a.m. a 2 p.m. con el fin de atender a quienes viajarán del 25 al 31 de julio por Fiestas Patrias. Fernández Campos lamentó los inconvenientes por la alta demanda de pasaportes electrónicos y pidió las disculpas del caso a las personas que se han visto afectadas por las demoras en la atención ; sin embargo, aseguró que esta situación se corregirá en las próximas horas. «Lo que ocurrió ayer e incluso esta madrugada es que las personas que sacaron sus citas programadas o una adicional se han sumado al contingente de personas que viajan del 25 al 31 de julio. Quisimos evitar los problemas de Fiestas Patrias, por lo que Migraciones liberó 21 mil atenciones para estos ciudadanos, a fin de que no estén solicitando este documento a última hora y puedan perder su vuelo». Asimismo, Fernández Campos indicó que hasta el 30 de setiembre se tiene programada la atención a los usuarios que efectuaron el pago de la tasa para obtener el pasaporte durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021 y que a partir del 1 de octubre las citas diarias se elevarán de 1,000 a 2,500 atenciones a nivel nacional. Largas colas En la sede central de Migraciones se registraron en la madrugada del jueves largas colas, desorden y malestar de los cientos de ciudadanos que acudieron desde tempranas horas a este local para solicitar y tramitar el pasaporte biométrico. Puedes leer: ATU apoyará técnicamente proyecto para la creación de cinco unidades territoriales en Lima De igual forma, en las instalaciones del Aeropuerto Jorge Chávez el panorama era similar al observarse gran afluencia de usuarios que pugnaban por obtener este indispensable documento de viaje. Locales de atención Estos son los centros de atención donde puedes acudir para tramitar tu pasaporte 48 horas antes de tu vuelo internacional: Centros MAC Lima este -Centro Comercial Agustino Plaza Dirección: Nivel 1, local 120- Av. Áncash 2151, El Agustino. -Jockey Plaza Primer Nivel, Centro Financiero. Av. Javier Prado Este 4200 Horario de atención de 8:30 a.m. a 4 p.m. – Callao Centro Comercial Mall Plaza Bellavista Dirección: Av. Óscar Benavides 3866, sótano nivel 1, Bellavista, Callao. – Lima Sur Centro Comercial Open Plaza Atocongo Dirección: Nivel 2, Av. Circunvalación 1801, San Juan de Miraflores. Agencias descentralizadas -Municipalidad de La Molina Dirección: Av. Ricardo Elías Aparicio 740, La Molina – Ventanilla Municipalidad de Ventanilla Dirección: Av. La Playa s/n, altura de la Urb. Zonal Comercial frente a la Plaza Cívica, Ventanilla-Callao. Para obtener una cita en Migraciones – Ingrese al Sistema de Citas en Línea de Migraciones . – Llene los datos solicitados en el formulario que verá en pantalla. – Seleccione la sede de Migraciones para recoger el pasaporte, la fecha y hora disponible para su cita. – Imprima esta información o realiza una captura. Requisitos El solicitante debe poseer su DNI en buen estado, no tener multas electorales, solicitar una cita para atención y pagar el derecho del trámite. Este último tiene un costo de S/ 98,60. Dicho pago puede realizarlo de forma online a través del portal Págalo.pe con el código 01810 o en las oficinas del Banco de la Nación o agentes Multired. Más en Andina: ?? Cuarta ola: conoce aquí dónde hacerte la prueba gratuita de descarte del covid-19 https://t.co/KxJfry3IJB Un diagnóstico a tiempo puede prevenir cuadros graves de la enfermedad, señala el @Minsa_Peru . pic.twitter.com/cLq3Kply8b

