Migbelis Castellanos admite que le causó gran impacto volver a su ciudad natal en Venezuela por esta razón (+Video)

La ex reina de belleza venezolana Migbelis Castellanos regresó a su ciudad natal en Venezuela y reveló su decepción. Recientemente en una entrevista con la periodista criolla Shirley Varnagy, Castellanos confesó cómo fue su regreso a Venezuela y cómo se sintió al llegar a Cabimas a visitar a sus abuelos luego de 3 años sin verlos, revelando « Visitar Cabimas sí fue un shock, no te lo voy a negar, lo vi muy solo, como abandonado, como abandonado pero no de viejo sino de falta de gente» , asegurando que de tanto migración su pueblito se ha ido quedando desolado.

No obstante, Migbelis expresó « Yo creo que en algún momento de nuestras vidas los lugares dejan de ser lugares y pasan a ser personas, entonces fui a Cabimas así de último momento porque quería visitar a mis abuelos que ya no se montan en aviones, quería visitar a mis tíos y primos que están allá y me divertí muchos con ellos echando los cuentos y riéndonos».

Asimismo, dijo que la sorpresa fue grata para sus abuelos pues no sabían que ella vendría a visitarlos y fueron muchas lágrimas de felicidad.

Redacción Gossipvzla

