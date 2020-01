Mieres afirma que la prohibición de las ocupaciones «estaba avisada»

Entornointeligente.com /

En la entrevista, el futuro ministro de trabajo insiste en que uno de los ejes centrales de la política laboral del gobierno que entrará en pocas semanas, es que no permitirá la ocupación de empresas y entidades por parte de los trabajadores.

Recurriendo al dicho de que «el que avisa no es traidor», el ministro hace hincapié en que la medida se había anunciado, por lo que no considera procedente el desacuerdo. Por su parte la central sindical ha señalado que las conquistas, dentro de las que se encuentran las medidas de hecho, no son susceptibles de ser «amputadas», por lo que anuncia también la posibilidad de convocar un referendo con el fin de contrarrestar por la vía consultiva los efectos de la ley.

En ese mismo sentido, ha sido convocada una reunión el próximo miércoles 29 con la participación de dos representantes por gremio, con lo que se busca lograr un consenso general que oriente la respuesta de la central con respecto a la mencionada ley, que tiene casi 500 artículos y que a nivel general ha sido considerada como profundamente regresiva en cuanto a la protección de los derechos de las mayorías, mientras que libera los controles en favor de los grandes empresarios y conglomerados económicos.

