Esta semana, dando una charla de proyectos de vida, una persona me preguntó qué se sentía tener éxito. Me sentí abrumado porque era la primera vez que alguien se enfocaba en preguntar por la sensación del éxito. Por lo general preguntan cómo llegar o las claves para ser exitoso, pero nunca me habían preguntado cómo se sentía. No sabía qué responder porque no estoy a la altura de las expectativas que la gente se hace de mí y porque esa etiqueta de «ser exitoso» la veo como una responsabilidad tan grande que me perturba y me bloquea.

Quiero compartir la respuesta con ustedes. Primero, cada vez tengo menos claro qué es el éxito, porque va desde ganarse un Grammy o volverse viral hasta un almacén de cadena. Segundo, ser famoso y tener plata no es lo que yo consideraría ser exitoso. Para mí, el éxito es como la vida eterna o la reforma tributaria, cada quien tiene su interpretación y uno se termina confundiendo.

Y tercero, creo que le tengo miedo al éxito, por eso no pienso en él como meta. Quizás es una estrategia para mantener los pies en la tierra y engañar a mi mente para que siga creando mientras llega el éxito. Es que, si tu meta es solo ser exitoso, cuando la alcances te dará vacío y depresión. La fuerza creativa está en desear algo y no en conseguirlo. Mientras llega, trabaja, estudia. Mientras llega el éxito, deja de quejarte y reprocharte que no tuviste lo que otros tienen. Mientras llega, evita posponer, investiga, escucha las experiencias de otros. Mientras llega el éxito, comete errores y aprende de ellos, arriésgate, métete en un proyecto y en otro y en otro. Mientras llega el éxito, busca algo que hacer y disfrútalo, no pierdas el tiempo en redes sociales, invierte ese tiempo en mejorar y cultivar tu talento. Mientras llega el éxito…

Sentí un poco de vergüenza porque ya me estaba pareciendo a Daniel Habif, pero igual continué: mientras llega el éxito, haz algo, porque cuando llegue ese día nefasto tu mente ya no va a crear por el placer de crear, sino para mantenerlo a él y te volverás su esclavo. Cuando llegue el éxito no habrá tiempo de disfrutar, te la vas a pasar tratando de no perder lo que has conseguido, tendrás menos tiempo para tu familia, para tus amigos y para ti. Dudarás y sufrirás tu propia censura por miedo a perderlo todo. Por eso, no me considero exitoso, trabajo mientras llega.

El joven dio las gracias y se sentó. Vaya uno a saber si eso era lo que quería escuchar. El resto de la charla creo que fue un éxito. Se despide Dany Coelho, nos leemos en quince días

