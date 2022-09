Mientras César González Cocinero oculta sus relaciones, ¿Rosangelica Barroeta presume su nuevo novio? «Papi mio» (+FOTO)

Entornointeligente.com /

Luego de que César Gónzalez reveló que de ahora en adelante no haría pública sus próximas relaciones de pareja, su ex Rosangelica Barroeta hace todo lo contrario. Luego de 7 años de relación y dos hijas juntas, los ex esposos ahora se encuentran en el ojo de los seguidores , en este caso, mientras el chef y reconocido empresario ha sido relacionado con varias amigas pero sin confirmar ningún relación, la escritora Rosangelica Barroeta se muestra muy feliz con su nuevo amor en redes sociales.

Cabe destacar que, luego de pedirle el divorcio a César la artista criolla se muestra muy feliz y con una nueva pareja a pocas semanas de anunciar la ruptura, en este caso, Barroeta subió una foto a sus historias acostada en el sofá mientras la mano de un hombre abraza sus piernas con el mensaje ‘Papito Mío’, ocultando su rostro.

En este caso, aunque la escritora ha querido ocultar la identidad de este hombre se reveló que es Tito Vargas , el famoso joyero de los famosos, un dominicano con quien se dice le fue infiel a César González y por ello este último la sacó de su hogar y tomaron la desición de separarse.

