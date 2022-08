Miembros de Aucas, sancionados tras partido con Macará

Entornointeligente.com /

En la recta final del partido entre Macará y Aucas , el árbitro central Álex Cajas debió lidiar con la furia e inconformidad de ambos clubes. En el cuadro oriental, parte del cuerpo técnico y su nómina fue suspendida.

En el ocaso del partido, cuando este se encontraba 0-0, los visitantes abrieron el marcador al 90 + 10 tras haber recibido un penal luego de la intervención del VAR. Al momento en que lo otorgó, H éctor Lautaro Chiriboga , preparador de arqueros de Macará, propinó un golpe en el rostro al juez central. Boris Fiallos , asistente técnico también lo hizo.

Instantes después, el equipo ambateño igualó al 90 + 13 con otro penal. Cuando el duelo finalizaba, Víctor Figueroa y Richard Mina , jugadores aurigranas fueron expulsados, al igual que su DT César Farías .

Este miércoles 24 de junio, la LigaPro dio a conocer el acta de sanciones de la última fecha. En total, seis son los nombres que están en la lista, sin embargo, no todos estarán ausentes en los próximos compromisos.

Dentro del documento de la organización, la mayoría de castigos para el elenco capitalino se dan a raíz de insultos al árbitro. Por tal razón, Mina enfrentará dos fechas de suspensión; Farías, tres ; y Ricardo Morales, delegado de campo, 45 días .

Acta de sanciones de la fecha 7:

Suspendidos en Macará:

– Héctor Chiriboga: 3 fechas y 1 año calendario por insultar, empujar, amenzar y golpear al árbitro Álex Cajas

– Boris Fiallos: 3 fechas y 9 meses por insultar y golpear al árbitro pic.twitter.com/L38AtVQPb5

Víctor Figueroa estará fuera por un cotejo debido a una doble cartulina amarilla. Hernán Galíndez recibirá una multa de USD 2 por reclamos indebidos y Édison Vega de USD 4 por juego brusco.

El siguiente compromiso de Aucas, donde no cotará con los suspendidos, será ante Guayaquil City. El evento será el sábado 27 de agosto a las 17:30.

Repercusiones A causa de lo ocurrido en la fecha siete, tres partidos no se jugaron. Los colegiados decidieron no asistir a los enfrentamientos del Delfín vs. Mushuc Runa, Universidad Católica vs. 9 de Octubre y Emelec vs. Deportivo Cuenca.

Con respecto a las sanciones de Macará, Chiriboga fue separado del fútbol por un año y tres fechas; Fiallos por nueve meses y dos. Ambos también se exponen a castigos económicos.

Como antecedente, los referís ya habían coleccionado otro tipo de agresiones en la Segunda Categoría de Pichincha. En fechas anteriores, el equipo arbitral de Diego Lara fue golpeado por aficionados del Deportivo Quito.

