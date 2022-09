Miedo al Sebin: Natalia Streignard explica por que no se atreve a volver a Venezuela (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Natalia Streignard dice que no se atreve a volver a Venezuela luego de los difíciles momentos que vivió junto a su familia en el país. En su entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta, la actriz criolla que reside actualmente en Miami, Florida, reveló los motivos por el cual no regresa a Venezuela a pesar que su madre y sus hermanos aún vive en el país agregando que a pesar de que extraña el país aún le queda un mal sabor.

«No me atrevo a volver y menos con familia como estoy ahora, yo siento que las cosas definitivamente podrían mejorar, yo voy siempre pero me quedo muy poquito, yo voy y me quedo casa de mi mamá y no salgo, voy al supermercado y regreso, no estoy haciendo turismo, no voy a restaurant, no se el ambiente que se está viviendo en Venezuela» agregando que no se viviendo nuevamente en Venezuela, únicamente de visita.

Asimismo, Natalia le dijo a Olavarrieta que aún siente mucho dolor y la injusticia al recordar cuando las autoridades del SEBIN se llevaron a sus padres una mañana de marzo en 2014 por supuesta vinculación con un golpe de estado « No pudimos hacer nada al respecto, se nos fueron 4 años de la vida de mi mamá, de la vida de mi papá y todo lo que vivieron después. Fue muy injusto y no se podía decir nada, no se podía hablar y no se si continua el ambiente en sí. Y aparte voy a la casa de mi mamá y tengo recuerdos hermosos pero también agridos, que me dan miedo».

Finalmente, hay que recordar que su padre Jack Martínez Streignard y su hermano duraron varios meses recluidos en el helicoide, a pesar de que su madre en su momento era una persona mayor de 78 años de edad, porque en su momento el gobierno lo acusó de crear armas ilegales para francotiradores y paramilitares.

