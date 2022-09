Midis implementa reglamento para la entrega de bono alimentario

Entornointeligente.com /

Ese monto está dirigido a las personas más afectadas por el impacto en su economía debido al incremento de precios de los productos alimenticios. Los potenciales beneficiarios son personas mayores de edad incluidas en el Registro nacional para medidas covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria , consideradas pobres o pobres extremos por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Midis. También, quienes son usuarios de los programas Juntos, Contigo y Pensión 65 que no han recibido la subvención adicional extraordinaria dispuesta por el artículo 20 de la Ley N°31538 . Serán beneficiarios también los hogares cuyos integrantes no se encuentren registrados en planilla pública y privada, exceptuándose a los pensionistas, sobrevivientes y a la modalidad formativa. El ingreso mensual de dichos hogares no debe superar los S/ 1,025 . Quiénes no recibirán el bono Quedan excluidos aquellos ciudadanos que forman parte de hogares con algún integrante en la base de datos de las declaraciones juradas de intereses de autoridades, servidores o servidoras públicos, y candidatos a cargos públicos administrada por la Contraloría General de la República. Tampoco accederán al subsidio algún integrante con cargo de congresista , alcalde o alcaldesa de una municipalidad distrital o provincial, regidores municipales, gobernadores regionales, consejeros regionales, vicegobernadores regionales, prefectos, subprefectos y/o tenientes gobernadores. En los próximos días, a través de los canales oficiales del Midis, se estará informando quiénes serán los beneficiarios de este nuevo bono, así como las modalidades de pago. Además, para aquellos casos en los que el beneficiario no pueda realizar el cobro del subsidio, el programa Pensión 65 implementará el proceso de autorización de cobro por tercero autorizado . Más en Andina: El Programa Nacional @MIDIS_CunaMas renovó la certificación ISO 9001:2015 otorgada a su Sistema de Gestión de Calidad, así como la certificación ISO 37001:2016 que distingue a su Sistema de Gestión Antisoborno. https://t.co/FuDWzl780Y pic.twitter.com/TKjr7wYBYB

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 7, 2022 (FIN) NDP/ SMS Publicado: 8/9/2022

